Medien: Verdächtiger nach Schüssen auf Jets-Profi in Haft

New York (dpa) – Rund drei Wochen nach den Schüssen auf American-Football-Profi Kris Boyd ist einem Medienbericht zufolge ein Verdächtiger in Haft. Wie ABC berichtet, hat sich ein 20-Jähriger in Buffalo (US-Bundesstaat New York) bei der Polizei gestellt. Anklage sei noch nicht erhoben worden. Voraussichtlich solle der Verdächtige in den kommenden Tagen nach New York überstellt werden, um sich dort vor Gericht zu verantworten, hieß es auf der Homepage des TV-Senders.

Football-Profi Kris Boyd vom NFL-Club New York Jets war am 16. November in einem Restaurant in New York niedergeschossen worden. Der 29-Jährige war Berichten zufolge im Bauchraum getroffen worden. Anschließend hatte er sich mehreren Operationen unterziehen müssen. Das Krankenhaus hat er inzwischen wieder verlassen können und seine Kollegen kürzlich mit dem Besuch bei einem Teammeeting überrascht.

Boyd befindet sich in der Rehabilitation und steht weiterhin auf der Verletztenliste der Jets. Er hatte im März einen Vertrag bei den Jets unterschrieben, aber noch keine Partie für seine Mannschaft bestritten. Zuvor war er bei den Minnesota Vikings, den Arizona Cardinals und den Houston Texans aktiv.