RB Leipzig scheint die Lücke schließen zu können, die sich mit dem Abgang von Benjamin Sesko aufgetan hatte. Nach langen Verhandlungen steht ein Brasilianer kurz vor der Verpflichtung.

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig scheint einen Nachfolger für den zu Manchester United gewechselten Benjamin Sesko gefunden zu haben. Nach den Berichten mehrerer Medien soll der Brasilianer Romulo das Team von Trainer Ole Werner verstärken. Der 23 Jahre alte Angreifer steht noch beim türkischen Erstligisten Göztepe Izmir unter Vertrag und soll noch in dieser Woche den Medizincheck absolvieren.

Leipzig hatte schon Einigkeit mit dem begehrten Torjäger erzielt, nur die Verhandlungen mit dessen Club stockten angesichts mehrerer interessierter Vereine. Denn der im Februar 2024 vom brasilianischen Club Athletico Paranaense in die Türkei gewechselte Angreifer hatte in der vergangenen Spielzeit in der türkischen Süperlig 13 Tore in 29 Spielen erzielt und zudem neun Vorlagen beigesteuert.

Beim 3:0-Auswärtssieg bei Rizespor zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende blieb Romulo schon außen vor. Von einer Sockelablöse um die 20 Millionen Euro wird berichtet.

Interesse an Liverpooler Elliot

Neben Romulo hatte Leipzig auch Verhandlungen mit Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers geführt, zudem gab es Spekulationen über eine Rückkehr des einstigen Top-Stars Christopher Nkunku vom FC Chelsea. Interesse besteht auch an Harvey Elliot vom FC Liverpool. Der als bester Spieler der U21-EM geehrte Offensivmann wurde einst von Jürgen Klopp gefördert, dem jetzigen globalen Fußball-Chef bei Red Bull.