Der Ex-NFL-Profi Kevin Johnson wird im Alter von 55 Jahren in einem Obdachlosenlager tot aufgefunden. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.

Los Angeles (dpa) – Der frühere NFL-Profi Kevin Johnson ist einem Medienbericht zufolge in einem Obdachlosenlager in Los Angeles getötet worden. Laut der US-Nachrichtenagentur AP starb Johnson, der 55 Jahre alt wurde, unter Berufung auf einen Gerichtsmediziner an den Folgen eines «stumpfen Traumas und Stichwunden».

Johnson wurde den Angaben zufolge bereits am Mittwoch für tot erklärt, nachdem er zuvor bewusstlos aufgefunden worden war. Sein Tod werde derzeit untersucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Johnson zum Zeitpunkt seines Todes in dem Lager gelebt hatte.

Johnson wurde 1993 in der vierten Runde des NFL-Drafts von den New England Patriots ausgewählt. Anschließend stand er in der besten American-Football-Liga der Welt auch bei den Minnesota Vikings, den Oakland Raiders sowie den Philadelphia Eagles unter Vertrag.