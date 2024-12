Medien: Einsatz von Reus im MLS-Finale in Gefahr

Schon in seiner ersten Saison bei LA Galaxy steht Marco Reus mit seinem Club vor dem ersten Titel. Doch sein Einsatz im Finale gegen New York ist ungewiss.

Los Angeles (dpa) – Der Einsatz von Marco Reus im Finale der Major League Soccer zwischen seinem Club Los Angeles Galaxy und Red Bull New York an diesem Samstag ist Medienberichten zufolge in Gefahr. Wie Sky berichtet, ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler wegen einer Adduktoren-Verletzung in Behandlung.

Die Blessur soll sich der Mittelfeldspieler beim 1:0-Halbfinalerfolg am 1. Dezember gegen Seattle Sounders zugezogen haben. Reus war in der Partie nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Laut der «Los Angeles Times» war der 35-Jährige am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Über einen Einsatz könnte jedoch erst am Spieltag entschieden werden.

Ein Deutscher wird auf jeden Fall Meister

Das Finale um den MLS Cup findet an diesem Samstag (22.00 Uhr MEZ) im Heimstadion der Galaxy in Carson statt. Gegner Red Bull New York mit dem deutschen Trainer Sandro Schwarz hatte sich im Halbfinale ebenfalls mit 1:0 gegen Orlando City durchgesetzt.