Medien: Deschamps hört 2026 als Frankreich-Coach auf

Paris (dpa) – Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps hört übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach der Fußball-WM 2026 als Nationalcoach auf. Den Angaben zufolge wird sich der 56-Jährige dazu am Mittwoch um 13.00 Uhr im französischen TV-Sender TF1 äußern. Sein Vertrag läuft nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko aus.

In Frankreich würde damit eine Ära enden. Deschamps ist seit 2012 Trainer von Les Bleus. Er trat die Nachfolge von Laurent Blanc an. Sein größter Erfolg mit der Équipe Tricolore war der Gewinn des WM-Titels 2018 in Russland. Zuletzt hatte es aber Kritik an dem Coach und der Mannschaft gegeben.

Nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler war Deschamps erfolgreich. So wurde er 1998 im eigenen Land Weltmeister, zwei Jahre später dann Europameister. Zudem holte er zweimal die Champions League – einmal mit Olympique Marseille (1993), einmal mit dem italienischen Club Juventus Turin (1996).