Buffalo (dpa) – Die Buffalo Bills haben laut übereinstimmenden Medienberichten ihre Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sean McDermott beendet. Das Football-Team aus der NFL reagiert damit auf das dramatische Aus in den Playoffs im Conference-Halbfinale beim 30:33 am Wochenende gegen die Denver Broncos. Eine offizielle Mitteilung gab es zunächst nicht.

McDermott verlässt die Bills nach neun Jahren, in denen er das zuvor erfolglose Team zu einem konstanten Playoff-Anwärter formte. In acht von neun Spielzeiten führte er die Franchise in die Playoffs. Den Einzug in den Super Bowl schaffte er aber nie. Der 51-Jährige kommt auf eine Bilanz von 98 Siegen und 50 Niederlagen in der regulären Saison sowie 8:8 in den Playoffs.