Medien: Beste vor Rückkehr in die Bundesliga

Erst vor einem halben Jahr war Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim zu Benfica Lissabon gewechselt. Nun bahnt sich seine Rückkehr in die Bundesliga an.

Lissabon (dpa) – Jan-Niklas Beste steht offenbar kurz vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Wie die portugiesische Sportzeitung «Record» berichtet, ist Bestes Wechsel von Benfica Lissabon zum SC Freiburg so gut wie perfekt. Demnach werde der Sport-Club rund zehn Millionen Euro an den portugiesischen Rekordmeister überweisen. Nur noch Details seien zu klären, hieß es weiter.

Der linke Außenbahnspieler war erst im vergangenen Sommer für eine ähnlich hohe Summe vom 1. FC Heidenheim zu Benfica gewechselt. Dort ist der 26-Jährige bislang aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen.