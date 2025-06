Braunschweig (dpa) – Heiner Backhaus von Alemannia Aachen soll neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig werden. Das berichtet die «Braunschweiger Zeitung». Der 43-Jährige ist vertraglich allerdings noch bis 2027 an die Aachener gebunden. Dem Bericht zufolge müssen sich die Braunschweiger deshalb noch mit dem Drittliga-Club über eine Freigabe einigen. Backhaus sei jedoch der Wunschkandidat der Eintracht.

Der Tabellen-16. der abgelaufenen Zweitliga-Saison hatte sich im vergangenen Monat kurz vor den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken von seinem bisherigen Trainer Daniel Scherning getrennt. Dessen Assistent Mark Pfitzner sprang als Interimslösung für zwei Spiele ein und soll nach dem Willen der Geschäftsführung in Zukunft als Co-Trainer von Backhaus arbeiten. Beide absolvierten gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer.

Backhaus spielte unter anderem für Rot-Weiß Essen, Hannover 96 und den 1. FC Union Berlin, ehe er als Fußball-Profi in vier verschiedenen Ländern tätig war. Als Trainer arbeitete er unter anderem für den BSV Rehden, Rot-Weiß Koblenz und den BFC Dynamo in Berlin, ehe er den früheren Bundesligisten Alemannia Aachen 2024 zurück in die 3. Liga führte.