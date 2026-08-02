Eine Willensleistung verhilft dem Mixed-Synchron-Paar vom 3-Meter-Brett zur Medaille. Zwischenzeitlich hatte es nicht nach diesem Erfolg ausgesehen.

Paris (dpa) – Die deutschen Wasserspringer haben bei den Europameisterschaften den Medaillensatz komplett gemacht. Nach Gold durch Moritz Wesemann und Silber durch das Synchron-Paar Pauline Pfeif/Elena Wassen holten am dritten Tag der Titelkämpfe in Paris Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez Bronze im Mixed-Synchron vom 3-Meter-Brett.

Mit 284,19 Punkten mussten sie dem italienischen Duo Chiara Pellacani/Matteo Santoro 305,85) sowie Elizaweta Kuzina/Ilia Molachanow (286,17) von den Unabhängigen Athleten aus Russland den Vortritt lassen.

Souveräner Titel für Italien

Die Titelverteidiger aus Berlin waren nach dem zweiten, relativ einfachen Sprung unter Zugzwang. Avila Sanchez hatte seinen Sprung durch den nicht stimmigen Anlauf etwas verpatzt. Es folgte eine sehr konzentriert vorgetragene Aufholjagd von Rang acht kommend.

Durch einen Fehler der Russen im letzten Durchgang hätte es fast noch zu Silber gereicht. Am Ende fehlten knapp zwei Punkte, während die Italiener mit einer beeindruckenden Serie und fast 20 Zählern Vorsprung souverän den Titel holten.

«Wir wollten eine Medaille. Natürlich wäre die Titelverteidigung wünschenswert gewesen, aber mit Bronze rauszugehen, bei so einem starken Feld, ist das, was wir uns vorgenommen hatten», sagte Hentschel, die den verbesserten Auftritt nach dem Wackler im zweiten Versuch hervorhob. «Fehler kommen immer vor. Da muss man abschalten, weitermachen und den Sprung vergessen können», betonte Avila Sanchez.