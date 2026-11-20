Nach 23 Spielen am Stück punktet Eishockey-Superstar Connor McDavid zum ersten Mal nicht für die Edmonton Oilers. Für das Team um Leon Draisaitl endet in Tampa gleichzeitig eine Siegesserie.

Tampa (dpa) – Eishockey-Superstar Connor McDavid hat in der laufenden NHL-Saison zum ersten Mal nicht gepunktet und damit einen möglichen Rekord verpasst. Der 29 Jahre alte Teamkollege von Leon Draisaitl unterlag mit den Edmonton Oilers bei den Tampa Bay Lightning mit 1:3 – und musste gleichzeitig den Spitzenplatz in der Western Conference abgeben.

McDavid hatte zuvor in allen 23 Saisonspielen mindestens einen Scorerpunkt gesammelt – die viertlängste Punkteserie der NHL-Geschichte. Insgesamt gelangen ihm überragende 13 Tore und 42 Vorlagen. Hält der Kanadier diesen Schnitt, schließt er die reguläre Spielzeit mit 192 Punkten ab. Rekordhalter für die längste Punkteserie ist McDavids Landsmann Wayne Gretzky. Die Eishockey-Legende verbuchte in der Saison 1983/84 ebenfalls für die Oilers in 51 Partien am Stück mindestens eine Torbeteiligung.

Oilers verlieren erstmals nach sechs Spielen

Neben McDavid blieb auch Draisaitl – erstmals seit zehn Spielen – ohne Scorerpunkt. Der Deutsche liegt hinter seinem Teamkollegen mit 44 Torbeteiligungen auf Platz zwei der Scorerliste in der NHL.

Für die Oilers hatte in Tampa lediglich Colton Dach getroffen, nachdem die Gastgeber bereits mit 3:0 in Führung lagen. Für Edmonton war es die erste Niederlage nach zuletzt sechs Siegen in Serie.