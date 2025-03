Sechs Monate lang hatte Mbappé an der Spitze von Frankreichs Nationalmannschaft gefehlt. Nun kehrt er beim Viertelfinale der Nations League als Kapitän zurück.

Paris (dpa) – Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps setzt nach sechs Monaten Pause im Viertelfinale der Nations League wieder auf Fußball-Superstar Kylian Mbappé als Spielführer. Bei den Spielen von Frankreich gegen Kroatien am 20. und 23. März sei Ausnahmestürmer Mbappé wieder als Kapitän dabei, sagte Deschamps bei der Vorstellung des Kaders für das Duell. «Ich habe mit ihm gesprochen, wir haben uns ausgetauscht, ich bestätige Ihnen, was ich schon vor einigen Wochen gesagt habe – ja, er wird Kapitän sein», sagte Deschamps.

Seit Oktober war Mbappé bei den Bleus abwesend gewesen. «Er hat das Recht, eine Phase zu haben, in der es ihm nicht so gut geht», hatte Deschamps vor einigen Wochen gesagt und da bereits Mbappés Rückkehr als Kapitän im März angekündigt. Abseits des Platzes war Mbappé im vergangenen Oktober unter Druck geraten, weil nach einer Schweden-Reise des Torjägers örtliche Medien von Vergewaltigungsermittlungen berichteten. Die Ermittlungen wurden im Dezember aber aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Der Weltmeister von 2018 war im vergangenen Sommer nach sieben Jahren im PSG-Dress ablösefrei zu Champions-League-Sieger Real Madrid gewechselt.