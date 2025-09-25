Der Hamburger Sänger Max Giesinger hat die Bücher über Harry Potter als Jugendlicher verschlungen. Das hatte auch Auswirkungen auf seine Zeit in der Schule.

Hamburg (dpa) – Der Hamburger Sänger Max Giesinger (36, «80 Millionen») hat sich als Kind stundenlang in die «Harry Potter»-Bücher von J.K. Rowling vertieft und sie verschlungen. «Manchmal saß ich ganz müde in der Schule, weil ich die Bücher einfach nicht weglegen konnte und manchmal bis um drei Uhr nachts gelesen hatte», sagte Giesinger in Hamburg.

Er liebe dieses «wunderschöne Paralleluniversum» und habe sich als Kind oft gewünscht, auch eine Einladung nach Hogwarts zu bekommen. Der Badener ist der Pate für die neue Schauspiel-Riege des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» am Hamburger Theater am Großmarkt. Das neue Team startet Mitte Oktober.

Wenn Giesinger einen der Zauber aus den Büchern regelmäßig nutzen dürfte, wäre das der Aufräumzauber «Ratzeputz», sagte er weiter. «Damit spart man sich ja unfassbar viel Zeit.» Auch für den Einsatz eines Zeitumkehrers hätte der 36-Jährige eine Idee: «Ich würd' mich tatsächlich nochmal zu meiner Blind Audition bei The Voice of Germany 2011 beamen. Ich hatte so dermaßen Angst davor, zu scheitern. Aber alles lief perfekt, alle vier Coaches haben sich rumgedreht. Ich war selten so glücklich.» Giesinger veröffentlicht am Freitag sein neues Album «Glück auf den Strassen».