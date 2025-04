Jonathan Tah wird in der kommenden Saison nicht in Leverkusen spielen. So viel steht nun fest. Lothar Matthäus hat eine Idee, wohin es den Fußball-Nationalspieler ziehen könnte.

München (dpa) – Lothar Mätthaus würde einen Wechsel von Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nach München begrüßen. «Wenn ich beim FC Bayern etwas zu sagen hätte, dann brauche ich die Besten und Tah gehört zu den Besten. Ich würde mich auf jeden Fall mit Tah beschäftigen», schrieb der Fußballexperte in einer Kolumne des TV-Senders Sky. Der 29 Jahre alte Tah hatte seinen Abschied aus Leverkusen zum Saisonende nach der Partie beim FC St. Pauli (1:1) publik gemacht.

Matthäus schätzt den Innenverteidiger auch als Führungsspieler. Tah könne in München etwa an der Seite von Minjae Kim (28) spielen und diesem mehr Sicherheit geben. An Erfahrung mangelt es Tah nicht, 303 Bundesliga-Spiele hat der deutsche Meister von 2024 bereits bestritten. Da sein Vertrag bei Bayer 04 ausläuft, kann er Leverkusen im Sommer ablösefrei verlassen.

Matthäus sieht Bayern-Fehler

«Die Bayern haben im vergangenen Sommer einen Fehler gemacht, dass man Tah nicht geholt hat», meinte Matthäus, obschon sich die Münchner damals intensiv um Tah bemüht haben sollen. «Vielleicht entscheidet er sich aber in diesem Sommer wieder für Bayern. Die FCB-Defensive ist eine Baustelle. Da herrscht sehr viel Ungewissheit.»

Spekuliert wird in Medien bereits, dass Kim im Falle eines guten Angebots den Verein im Sommer verlassen darf. Die Bayern hatten im Sommer 2023 selbst rund 50 Millionen Euro für Kim an Neapel gezahlt. Auch die Zukunft von Eric Dier (31) und Sacha Boey (24) ist ungewiss. Der 26 Jahre alte Dayot Upamecano laboriert noch an den Folgen einer Knie-OP von Ende März.