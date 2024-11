Matthäus-Idee: Musiala kann Zahlen selbst eintragen

München (dpa) – Die Bayern sollten Jamal Musiala einen Blanko-Vertrag vorlegen – das schlägt Lothar Matthäus dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München vor. «Musiala hat meiner Meinung nach freie Wahl. Er kann die Zahlen praktisch selbst eintragen, so wie es Franz Beckenbauer früher einmal über mich gesagt hat», sagte Deutschlands Rekordnationalspieler dem TV-Sender Sky.

Lothar Matthäus: 150 Millionen angemessen

In seinen 14 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison hat der 21-jährige Musiala neun Tor für den Rekordmeister erzielt. Die Münchner wollen den bis 2026 laufenden Vertrag mit Musiala gerne vorzeitig verlängern. Matthäus bringt 150 Millionen ins Spiel. «Das wäre ein guter Preis und eine aus meiner Sicht angemessene Summe.»



Musiala gilt als größter Hoffnungsträger im deutschen Fußball. Viele sehen in ihm das Potenzial, einer der besten Spieler der Welt zu werden und viele Titel zu gewinnen. «Wie es für Messi keine Grenze gegeben hat, gibt es für Musiala für mich auch keine Grenze.

Du brauchst ihn nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch als Gesicht des FC Bayern, wo bald einige aktive Spieler wegbrechen werden. Du brauchst Musiala als Werbegesicht für die internationale Vermarktung. Das ist ein Wert, den du mit Geld gar nicht bezahlen kann», sagte Matthäus.

Vertragsverlängerung in der Winterpause?

Der Spieler selbst will demnächst über die Offerte der Bayern und seine Zukunft entscheiden. «Ich glaube, in der Winterpause werden wir mehr wissen», sagte er. Aktuell wolle er sich ganz auf die DFB-Auswahl und die Spiele bei Bayern München konzentrieren.