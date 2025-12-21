Martin Schindler bei Darts-WM weiter - Max Hopp scheidet aus

Martin Schindler wird seiner Favoritenrolle gerecht und steht in der dritten Runde. Für Landsmann Max Hopp ist die WM dagegen vorbei.

London (dpa) - Martin Schindler steht zum dritten Mal in seiner Laufbahn in der dritten Runde der Darts-Weltmeisterschaft. Anders als Max Hopp zuvor gewann die deutsche Nummer eins ihr Duell mit Keane Barry aus Irland mit 3:0. Alle drei Sätze wurden jeweils erst im entscheidenden fünften Leg entschieden. Bereits bei den Ausgaben 2023 und 2024 hatte der aktuell 13. der Weltrangliste die ersten beiden Aufgaben lösen können.

Schindler ist nach Ricardo Pietreczko der zweite Deutsche, der auch nach Weihnachten noch im Einsatz sein wird. Mit Gabriel Clemens am Montag und Arno Merk am Dienstag könnten zwei weitere deutsche Darts-Profis noch folgen.

Chancenlos beim Comeback

Hopp war am Nachmittag beim 0:3 gegen den Engländer Luke Woodhouse chancenlos gewesen. Es war seine erste Teilnahme auf der größten Bühne der Pfeilewerfer seit 2021. Seither konnte sich der gebürtige Hesse nicht mehr qualifizieren, verlor zwischenzeitlich sogar die Tourkarte. Sie wird für die Teilnahme an großen Turnieren benötigt.

«Klassisches Thema: zu viel Druck selbst aufgebaut, selbst konstruiert und daran am Ende auch gescheitert. Ich war einfach mental zu anfällig», sagte Hopp bei Sport 1. Für den Sender wird er nun als TV-Experte weiter im Londoner Alexandra Palace im Einsatz sein.