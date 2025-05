Paris (dpa) - Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann haben bei den French Open über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Damit gehen beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison insgesamt neun deutsche Tennisprofis an den Start. Der Sandplatz-Klassiker in Paris beginnt an diesem Sonntag.

Der 29 Jahre alte Marterer gewann in der letzten Runde der Qualifikation gegen Federico Arnaboldi aus Italien mit 6:4, 6:1. Marterer hatte wegen Verletzungen bislang in diesem Jahr nur drei Matches bestritten. Der 33 Jahre alte Hanfmann setzte sich im entscheidenden Match gegen den Franzosen Titouan Droguet mit 6:4, 3:6, 6:3 durch.

Zuvor hatte sich bei den Damen bereits die Hamburgerin Tamara Korpatsch über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft. Damit sind nun fünf Herren und vier Damen im Stade Roland Garros dabei.