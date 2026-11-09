Man schafft sie sich nicht häufig an, doch wenn, dann soll es passen: Küchen sind eine ziemlich langfristige Investition. Was moderne Looks, an denen man lange Freude hat, jetzt auszeichnet.

München (dpa/tmn) – Sanfte Linien oder klare Kanten, cleanes Weiß oder kunterbunte Fronten? Wer sich für eine neue Küche entscheidet, hat die Qual der Wahl – nicht nur bei Herd, Kühlschrank und Co., sondern auch bei der Optik. Doch was ist derzeit eigentlich angesagt beim Küchendesign? Zwei Expertinnen geben Auskunft.

Welche aktuellen Designtrends stechen besonders hervor?

Für Fiona Bornhöft, Redakteurin beim Fachmagazin AD Architectural Digest Germany, sind es Edelstahlküchen in sanften Formen, mit abgerundeten Ecken oder Kanten, «die diesem eigentlich ja doch sehr harten Material eine gewisse Wohnlichkeit geben». Und: Kücheninseln, die vom reinen Funktionsblock zum Möbelstück mit «skulpturalen Zügen» werden.

«Die Kücheninsel bzw. der Küchenblock ist nicht mehr nur ein reines zentrales Möbelstück im Raum, sondern bekommt weichere Formen und ist von beiden Seiten zugänglich», sagt auch die Einrichtungsberaterin Angelika Hinz. Überhaupt ist die Küche mittlerweile eher Bestandteil des Wohnraums als ein einziger, separater Funktionsraum.

Das zeige sich auch daran, dass man sie gestalterisch vermehrt in den Blick nehme, sagt Fachredakteurin Fiona Bornhöft. Geräte, die in der Küche stehen, wie Siebträgermaschinen, werden etwa optisch immer mehr zum Designobjekt. Und was das Auge stört, wird gerne mal versteckt. Stichwort: Pocket-Door-Küchen – also Küchen, die sich hinter Taschentüren verstecken. Geschlossen können die unaufgeräumte Stellen in der Küche verbergen – oder eher unansehnliche Küchengeräte.

Übrigens: «Auch der Fliesenboden verschwindet immer mehr aus Küchen», sagt Fiona Bornhöft. Abgelöst wird er von Böden, die eher typisch für den Wohnraum sind, Holzböden etwa.

Stichwort Materialien. Wie sieht es damit aus?

Hier sieht Angelika Hinz einen «Trend hin zu mehr Haptik, zu mehr natürlichen Materialien und Oberflächen». Kork kommt ihr zufolge vermehrt zum Einsatz, etwa als Gestaltungselement an Küchenfronten oder als Verkleidung an Kücheninseln. Und: «Holz darf wieder mehr nach Holz aussehen», sagt Hinz. «Das heißt die Maserung wird nicht mehr versteckt, sondern bewusst zum Gestaltungselement».

Zurück kommen auch dunkle Hölzer – oder als Gegentrend die helle Eiche. Parallel dazu wird Holz in der Küche jetzt gerne mit Marmor kombiniert. Letzteres ist Fiona Bornhöft zufolge aktuell häufig ebenfalls stark gemasert, oder farbig.

Überhaupt ist das aktuelle Küchendesign laut Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie stark von Steinoptiken geprägt. Zum Einsatz kommen demnach neben Marmor auch Granit, Travertin und Quarzkomposit. Und das zunehmend nicht nur bei Arbeitsplatten, sondern auch bei Kücheninseln, Schrankfronten und Nischenverkleidungen.

Was sieht man jetzt farblich in der Küche?

«Wir bewegen uns weg vom klassischen Weiß», sagt Einrichtungsberaterin Angelika Hinz. «Und vielleicht auch weg vom eher kühlen Greige. Die Töne werden wärmer, erdiger und satter.»

Viel zu sehen sind etwa Brauntöne, die an Kaffee, Erde, Ton und Sand erinnern – gerne in Kombination zu Holz und Stein. Und: Grün. Das wird Angelika Hinz zufolge derzeit «dunkler und charaktervoller». Oliv-, Wald- und Smaragdgrün lösen das bislang beliebte Salbeigrün in der Küche zunehmend ab.

Außerdem im Trend: Statement-Blautöne wie Samtblau oder Enzian, die aber nicht bunt gemischt werden. «Moderner ist es jetzt, farblich alles in einer ruhigen Grundfarbe zu halten», sagt Angelika Hinz, «und nur über einzelne Flächen, wie die Kücheninsel eine Farbe dazuzunehmen.» Optische Spannung bringt man dann über unterschiedliche Oberflächenstrukturen in die Küche.

Wie lassen sich aktuelle Trends in die Wohnung holen, wenn man keine komplett neue Küche anschaffen will?

Etwa, indem man die Fronten der eigenen Küche austauscht. Dafür gibt es – je nach Küche – spezielle Anbieter. «Das Gleiche lässt sich auch mit der Küchenarbeitsplatte machen», sagt AD Germany-Redakteurin Fiona Bornhöft. «Und wem das zu viel Aufwand ist, der kann auch allein durch neue Griffe seiner Küche ein trendiges Upgrade geben.». Die dürfen nämlich jetzt ruhig etwas auffälliger ausfallen. «Knäufe sieht man wieder viel», sagt Bornhöft, «also wirklich große runde Griffe, gerne auch mit einer lackierten, glänzenden Oberfläche.»

Es müssen ohnehin nicht immer die ganz großen und aufwendigen Änderungen sein, die einer Küche einen modernen Touch geben. Drehen kann man etwa auch an der Beleuchtung – ein Bereich der Bornhöft zufolge in der Küche immer wichtiger werde. Infrage kommen dafür etwa «schöne Wandleuchten über der Arbeitsfläche, eine tolle Leuchte über der Kücheninsel oder ein tragbares Modell auf der Kücheninsel, das dann auch auf den Esstisch wandern kann».

Einrichtungsberaterin Angelika Hinz empfiehlt auf kleine und bewusst ausgewählte Stücke zu setzen, die eine neue Optik in die Küche bringen. «Gehen wir von der recht modernen Küche aus, die sehr glatt und steril wirkt, dann kann ich mit einem Holzbrett, mit einem Holzregal und schönen Keramik-Bechern und ein bisschen Leinen schon ein ganz anderes Gefühl hineinbringen.»