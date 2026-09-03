Tatjana Maria lässt sich von der Vertagung ihrer Erstrundenpartie bei den US Open nicht aus dem Konzept bringen. Der 39-Jährigen gelingt eine Überraschung, sie hofft nun auf einen besonderen Erfolg.

New York (dpa) – Tatjana Maria hat bei den US Open mit einem Überraschungserfolg die zweite Runde erreicht. Die 39-Jährige bezwang die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland nervenstark mit 4:6, 6:1, 6:2. Damit schaffte sie den fünften Sieg ihrer langen Karriere bei dem Grand-Slam-Turnier in New York.

Angefeuert von Ehemann und Trainer Charles-Édouard sowie den Töchtern Charlotte und Cecilia auf der Tribüne ließ sich Maria auch von einer langen Unterbrechung nicht aus dem Konzept bringen. Die Partie war am Vortag beim Stand von 1:1-Sätzen wegen Dauerregens abgebrochen worden.

Maria hofft auf größten US-Open-Erfolg ihrer Karriere

Bei der Fortsetzung war Maria hellwach und entnervte die Gegnerin durch ihren unorthodoxen Stil mit vielen unterschnittenen Bällen. Ostapenko, die an Position 30 gesetzt war, leistete sich die immense Zahl von 59 unerzwungenen Fehlern und brachte sich durch dauerhaftes Gemecker wohl selbst aus dem Konzept. Für Maria war es im dritten Duell der dritte Sieg.

Sie trifft nun auf die Tschechin Nikola Bartunkova. Maria steht das fünfte Mal bei den US Open in der zweiten Runde – mit einem weiteren Erfolg würde sie ihren größten Erfolg in New York feiern.