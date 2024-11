Mannschaft des Jahres? Basketball-Olympiasiegerinnen hoffen

Frankfurt/Main (dpa) – Die Olympiasiegerinnen im 3x3-Basketball von Paris hoffen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres in Deutschland auf den ersten Platz. «Es würde uns sehr viel bedeuten. Ich glaube, man merkt einfach generell gerade so ein bisschen mehr die Anerkennung in der Gesellschaft – und dann so eine große Auszeichnung wäre für den 3x3-Basketball, für den Frauenbasketball unglaublich», sagte Sonja Greinacher am Rande des 42. Deutschen Sportpresseballs in Frankfurt am Main.

Die Wochen und Monate nach dem Olympia-Coup in der französischen Hauptstadt seien ungewohnt gewesen, betonte Svenja Brunckhorst. Es habe viele schöne Events und viel zu feiern gegeben.

Brunckhorst: Erfolge geben «auf jeden Fall» Schub

Die 3x3-Basketballerinnen könnten auf die Basketball-Weltmeister von 2023 folgen, die im vergangenen Jahr Mannschaft des Jahres wurden. Die Sieger, die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten wählen, werden am 15. Dezember verkündet.

Abgesehen von dem Olympiasieg im 3x3 und dem WM-Titel für die Männer hatten sich die deutschen Frauen in der Halle in Paris erstmals für Olympische Spiele qualifiziert. Ob die Erfolge dem Basketball in Deutschland einen Schub geben, antwortete Brunckhorst: «Auf jeden Fall.»