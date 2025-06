Mannheim (dpa/lsw) – Ein Mann ist in Mannheim mehr als 200 Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift worden. Der 65-Jährige wollte am Dienstagvormittag in die Bahn einsteigen, als sich die Türen bereits schlossen, wie die Polizei mitteilte. Dabei blieb sein Arm in der Tür stecken.

Der 55 Jahre alte Fahrer der Bahn bemerkte dies nicht und fuhr los. So wurde der Mann bis zur nächsten Station mitgeschleift. Verletzt wurde er laut Polizei am Arm, musste einer Sprecherin zufolge aber nicht ins Krankenhaus.

Als die Bahn an der nächsten Station hielt, schlug der 65-Jährige auf den Bahnfahrer ein. Dabei erlitt der 55-Jährige Verletzungen am Finger, am Ellenbogen und am Rücken. Auch er musste laut der Polizeisprecherin nicht ins Krankenhaus.

Die Beamten nahmen den aufgebrachten Fahrgast zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Wache. Der 65-Jährige sieht einer Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung entgegen. Gegen den Bahnfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.