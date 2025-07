Mann verletzt mehrere Fahrgäste in ICE

In einem Zug geht ein Mann auf Menschen los. Er wird festgenommen. Viele Fragen sind noch offen.

Straßkirchen (dpa) - Ein Mann hat in einem ICE in Niederbayern mehrere Passagiere angegriffen. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Er habe bei dem Angriff gefährliche Gegenstände eingesetzt.

Der Zug war den Angaben zufolge mit ungefähr 500 Fahrgästen in Richtung Wien unterwegs. Die Bahnstrecke war zunächst gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Straubing sprach von etwa 150 Kräften, die im Einsatz seien - das sei aber nur eine grob überschlagene Zahl. Die Verletzten würden in Krankenhäuser gebracht.