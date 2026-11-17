Die Glastür öffnet ... nicht! Ein Mann stieß sich im Pool den Kopf und wollte Schmerzensgeld vom Hotel. Das Gerichtsurteil zu diesem Fall ist für alle interessant, die gerne mal abtauchen.

Flensburg (dpa/tmn) – Wer im Hotelpool taucht, macht besser die Augen auf. Sonst kann es einem ergehen, wie einem Mann in einem Hotel auf Sylt: Er wollte vom Innen- zum Außenpool tauchen, stieß dabei gegen eine Glastür und musste daraufhin mit Schmerzen und Unwohlsein ins Krankenhaus. Diagnose: Stauchung der Halswirbelsäule. Anschließend forderte der Mann Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 5.000 Euro.

Denn die Glastür zwischen den Pools öffnet mit einem Sensor eigentlich automatisch – aber nur, wenn man sich ihr über der Wasseroberfläche nähert. Unter Wasser reagiert der Sensor nicht. Der Mann warf dem Hotel vor, dass ein entsprechendes Warnschild gefehlt habe.

Doch das Landgericht Flensburg ließ ihn abblitzen. Es ging nicht auf die Frage ein, ob es das Warnschild gebraucht hätte oder die Tür unter Wasser besonders auffallend markiert sein müsste. Denn der Mann trug laut Gericht schon so viel Mitschuld, dass ihm ohnehin kein Schmerzensgeld zustehe. (Az.: 8 O 95/26)

Quasi blind durch den Pool – schlechte Idee

Der Mann habe keine Taucherbrille getragen, sondern sei mehr oder weniger blind auf die Tür zugeschwommen. Wäre er dabei mit seinem Kopf gegen die Pool-Wand gestoßen, wäre er wohl kaum auf die Idee gekommen, das Hotel zu belangen, mutmaßt das Gericht. Genauso müsse der Fall aber bewertet werden.

Da der Mann zudem von dieser Glastür wusste, da er den Pool kannte, hätte er sich vorsichtig nähern müssen. Darauf, dass der Türmechanismus auch unter Wasser funktioniert, durfte er sich eben nicht einfach verlassen.

Das Fachportal beck-aktuell, das über den Fall berichtet, bringt es gut auf den Punkt, in dem es titelt: «Augen auf beim Tauchen im Hotelpool».