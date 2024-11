Mann im Gleisbereich – Personenzug muss Schnellbremsung einleiten

Zu einer lebensgefährlichen Situation kam es am Sonntagmorgen gegen 9:15 Uhr auf der Bahnstrecke im Bereich Wiltingen.





Aufgrund einer Person im Gleisbereich musste der Triebfahrzeugführer eines Personenzuges eine Schnellbremsung einleiten. Glücklicherweise kam der Zug wenige Meter vor dem 56-jährigen Moldauer, welcher keine Anstalten machte, den Gleisbereich zu verlassen, zum Stehen.



Nach Halt des Zuges bat der Mann den Triebfahrzeugführer um Zustieg. Um weitere Gefährdungen und Störungen abzuwenden wurde der Mann bis zum Hauptbahnhof Trier mitgenommen und dort der Bundespolizei übergeben.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,18 Promille.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Wohnanschrift entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell