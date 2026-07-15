Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir in unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Egal ob im Obstsalat, im Smoothie oder pur: Gerade im Sommer sind Mangos beliebt. Doch das Schälen der saftigen Früchte ist oft eine klebrige Angelegenheit. Kann ein einfacher Trick helfen?

TikTok, Instagram und Co sind voller Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich das Fruchtfleisch einer Mango mit einem Glas mühelos aus der Schale lösen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Glas-Tipp zum Schälen einer Mango in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Mango halbieren und den Kern entfernen. Mit einem Messer ein Raster in das Fruchtfleisch ritzen. Die Kante eines Glases – etwa ein Weinglas – am unteren Rand der Mangohälfte ansetzen. Die Mango mit sanftem Druck nach unten schieben und so das Fruchtfleisch lösen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Das Fruchtfleisch rutscht sauber in das Glas und die Hände bleiben dabei weitgehend sauber. Wer keine Mangowürfel benötigt, kann auf das Einritzen des Fruchtfleischs verzichten.