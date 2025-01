Maloney wechselt von Heidenheim zu Mainz 05

Der FSV Mainz 05 stellt sich für die Zukunft auf. In der soll Mittelfeldspieler Maloney, der von einem Liga-Widersacher kommt, eine wichtige Rolle spielen.

Heidenheim/Mainz (dpa) – Mittelfeldspieler Lennard Maloney wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Heidenheim zum FSV Mainz 05. Dies teilten beide Clubs mit. Maloney unterschreibt bei den Rheinhessen einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028, wie die Mainzer erklärten.

«Sportlich ist er auf der Sechs zu Hause und passt von seinem Spielerprofil perfekt zu Mainz 05. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler mit hoher Laufbereitschaft und Kopfball- sowie Zweikampfstärke», sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert.

Sanwald: «Wirtschaftlich sinnvolle Lösung»

Die beiden Vereine vereinbarten mit Blick auf die Ablösesumme Stillschweigen. Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald sprach von einer «wirtschaftlich sinnvollen Lösung».

Der 25-Jährige war 2022 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum FCH gewechselt. Die Heidenheimer meisterten seither den Aufstieg in die Bundesliga und spielen bereits das zweite Jahr dort. In dieser Saison kam Maloney in elf von 18 Bundesliga-Spielen zum Einsatz.