Das Kompakt-SUV tritt bei der Kfz-Hauptuntersuchung eher wankelmütig auf. Wer sich einen gebrauchten Kuga zulegt, für den gibt es jedenfalls einen Tipp.

Berlin (dpa/tmn) – Der Kuga ist Fords Kompakt-SUV und zählt zu den gut verkauften Modellen des Herstellers. Entsprechend oft kommt er in den Gebrauchtwagenhandel. Der «Auto Bild TÜV-Report 2026» schreibt über das Modell, es hinterlasse bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) «ein unklares Bild». Kinderkrankheiten seien passé, aber neue Schwächen drohten. Man sollte sie kennen.

Modellhistorie: Wir betrachten die Modellgenerationen zwei und drei. 2013 debütierte die Zweitauflage des Kölner Modells auf Basis des kompakten Focus. Anfang 2017 stand das Facelift beim Händler: Die Notbremsautomatik für den Stadtverkehr wurde besser, das Infotainmentsystem sollte fortan mit Sprachbefehlen besser klarkommen. Neu war auch der sparsame Basisdiesel mit 1,5 Liter Hubraum.



Im Herbst 2019 kam die dritte, optisch dynamischere Generation, mit der erstmals ein Plug-in-Hybrid ins Angebot kam. Die verschiebbare Rückbank, vorher Sonderausstattung, war jetzt serienmäßig. Zum Facelift flogen die Diesel 2024 aus dem Programm.



Im Herbst 2019 kam die dritte, optisch dynamischere Generation, mit der erstmals ein Plug-in-Hybrid ins Angebot kam. Die verschiebbare Rückbank, vorher Sonderausstattung, war jetzt serienmäßig. Zum Facelift flogen die Diesel 2024 aus dem Programm. Karosserie und Varianten: Fünf Türen, fünf Sitze, dazu ein hoher, wenn auch bei jüngeren Jahren angesenkter Aufbau: Der Kuga ist ein Kompakt-SUV mit guter Sicht auf die Straße. Unter den Ausstattungsvarianten ist Vignale die höchste. Antriebsseitig haben Kunden die Wahl zwischen Otto und Diesel sowie Hybrid und Plug-in-Hybrid.



Abmessungen (laut ADAC): Kuga II: 4,52 m x 1,84 m bis 1,86 m x 1,69 m bis 1,70 m (L x B x H), Kofferraumvolumen: 456 l bis 1.653 l.

Kuga III: 4,60 m bis 4,63 m x 1,88 m x 1,66 m bis 1,68 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 412 l bis 1.534 l (Hybrid: 405 l bis 1.517 l; Plug-in-Hybrid: 405 l bis 1.481 l).



Kuga III: 4,60 m bis 4,63 m x 1,88 m x 1,66 m bis 1,68 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 412 l bis 1.534 l (Hybrid: 405 l bis 1.517 l; Plug-in-Hybrid: 405 l bis 1.481 l). Stärken: Das Platzangebot mit Stauraum und Variabilität geht als familientauglich durch. Der TÜV-Report lobt das Abblendlicht als «solider als im Schnitt» und viele der Bremskomponenten: Fuß- und Feststellbremse bereiteten kaum Probleme, auch Bremsschläuche und -leitungen sind solide.



Schwächen: Schon zum ersten Check schneiden Achsfedern und Dämpfung sowie vordere Beleuchtung oft mittelmäßig ab, zur zweiten HU zeigen die Achsaufhängungen Mängel. Verschlissene Bremsscheiben sind ein Thema vor allem bei HU Nummer zwei und drei und treffen damit häufig den Kuga II, der auch an Ölverlust krankt.



Der jüngere hadert mit der Abgasuntersuchung (AU). Die Abgasanlagen sind generell oft defekt. Der Report rät Käufern, genügend Budget für die Behebung generationstypischer Mängel zurückzulegen: Abgasanlagen und Bremsscheiben beim Kuga II sowie vor allem Federn und Dämpfer beim Kuga III.



Der jüngere hadert mit der Abgasuntersuchung (AU). Die Abgasanlagen sind generell oft defekt. Der Report rät Käufern, genügend Budget für die Behebung generationstypischer Mängel zurückzulegen: Abgasanlagen und Bremsscheiben beim Kuga II sowie vor allem Federn und Dämpfer beim Kuga III. Pannenverhalten: Nur Exemplare des Kuga von 2023 schneiden in der ADAC-Pannenstatistik zuverlässig ab. Kuga mit Erstzulassungsjahr 2020 bis 2022 laut Club: «unzuverlässig bis sehr unzuverlässig». Immerhin im Mittelfeld liegen Modell von 2013 bis 2019. Einziger, aber statistisch relevanter Pannenschwerpunkt ist die Starterbatterie (2013 bis 2022).



Motoren: Kuga II: Benziner (Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 178 kW/242 PS; Diesel (Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 132 kW/180 PS.



Kuga III: Benziner (Dreizylinder mit Frontantrieb): 88 kW/120 PS bis 137 kW/186 PS; Diesel (Vierzylinder mit Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 140 kW/190 PS; Hybrid (Otto + E-Motor mit Front- oder Allradantrieb): 132 kW/180 PS bis 179 kW/242 PS (Systemleistung)

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Kuga 2.5 Duratec Hybrid ST-Line AWD (6/2021); 140 kW/190 PS (Vierzylinder + E-Motor); 79.000 Kilometer; 19.293 Euro.

Kuga 1.5 EcoBoost Trend 4x2 Start/Stopp (6/2019); 110 kW/150 PS (Dreizylinder); 103.000 Kilometer; 12.389 Euro.

Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid Titanium AWD (6/2023); 165 kW/225 PS (Vierzylinder + E-Motor); 53.000 Kilometer; 21.376 Euro.



