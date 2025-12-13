Makellose deutsche Bilanz: Clemens bei Darts-WM weiter

Das war eine lockere Auftaktaufgabe: Gabriel Clemens gewinnt sein erstes Spiel bei der Darts-WM ohne Probleme. Die nächste Prüfung wird deutlich härter.

London (dpa) - Gabriel Clemens hat erwartungsgemäß die zweite Runde bei der Darts-WM in London erreicht. Der Saarländer besiegte den amerikanischen Außenseiter Alex Spellman am späten Abend mit 3:0 und bekommt damit einen zweiten Auftritt im Alexandra Palace. Clemens hatte mit dem schwachen Auftaktgegner keine Probleme und kam souverän durch. Im ersten Satz gelang ihm ein seltenes Finish von 170 Punkten.

Auch Debütant Merk siegte

Am 22. Dezember geht es für Clemens gegen den niederländischen Geheimfavoriten Wessel Nijman, der zuvor am Abend den Tschechen Karel Sedlacek mit 3:0 besiegt hatte.

Nach Debütant Arno Merk ist Clemens, selbst WM-Halbfinalist von 2023, der zweite Deutsche, der mit einem Sieg in das wichtigste Turnier des Jahres gestartet ist. Als nächste Deutsche sind in London Lukas Wenig am Sonntagabend und Max Hopp am Montagabend gefordert. Insgesamt treten acht deutsche Akteure bei der WM an.

71-Jähriger fordert Nummer zwei der Welt

Im ersten Abendspiel hatte Paul Lim als ältester Teilnehmer dieser WM die zweite Runde erreicht. Der 71-Jährige aus Singapur gewann mit 3:1 gegen den Schweden Jeffrey de Graaf. Lim ist nach drei Jahren Pause wieder bei einer WM dabei und bekommt nun ein Zweitrundenmatch gegen Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt.

«Ich habe gespürt, dass ich die Menge auf meiner Seite habe - vielleicht liegt es an meiner Persönlichkeit, vielleicht an meinem Auftritt. Ich liebe das Spiel einfach», sagte Lim bei Sport1. Er erklärte auch, dass dies nicht seine letzte Teilnahme sei. Am Nachmittag hatte der schottische Mitfavorit Gary Anderson nur mit viel Mühe sein Auftaktmatch gegen Adam Hunt mit 3:2 gewonnen.