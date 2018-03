Zwischen Party und Politik: Sommerschwüle im KUZ

Frankfurt und Wiesbaden haben ihren Christopher Street Day, Mainz die Sommerschwüle. Die 19. Auflage des schwul-lesbischen Sommerfestes ist am kommenden Samstag, 28. Juli, ab 16 Uhr im KUZ. Thomas Holstein, Vorsitzender von Schwuguntia – der Verein organisiert das Fest seit 19 Jahren -, erwartet am Samstag 3500 Leute aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Wir sprachen mit ihm im Vorfeld.

Oberbürgermeister Michael Ebling hat Dienstagnachmittag eine der acht Regenbogenflaggen auf der Rathausbrücke gehisst – als Zeichen für die anstehende Sommerschwüle, die größte schwul-lesbische Party im gesamten Land. Foto: Armin Seibert

Der 28 Jahre alte Strudent Thomas Holstein organisiert die Sommerschwüle. Foto: Harry Braun

Thomas Holstein, Vorsitzender von Schwuguntia – der Verein organisiert das Fest seit 19 Jahren -, erwartet am Samstag 3500 Leute aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus.

Der 28-jährige Holstein studiert in Mainz Sprachwissenschaft und stammt aus der Nähe von Mainz. Seit den 90er-Jahren ist er auf der Sommerschwüle mit dabei – auch damals schon, als die Szene-Party noch in der Alten Ziegelei stattfand. Heute organisiert er das Fest selbst.

Die Sommerschwüle ist in der schwul-lesbischen Szene in Rheinland-Pfalz mittlerweile zu einer Institution geworden. Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert?

Im Jahr 2004 sind wir von der Alten Ziegelei in Bretzenheim ins KUZ umgezogen. Damit hat sich natürlich der Rahmen verändert. In der Ziegelei fing es 1993 ganz klein an. Es hatte mehr den Charme eines Grillfestes, rund 1000 Leute kamen, es gab weniger Infostände. Heute kommen mehr als 3000 Leute, wir haben rund ums KUZ mehr als 20 Infostände von Gruppen und Initiativen aus der schwul-lesbischen Szene. Außerdem sind wir mittendrin in der Stadt.

Ist die Sommerschwüle mehr eine politische Veranstaltung oder einfach eine große Party?

Beides. Das ist auch jedes Jahr eine Gratwanderung. Früher war es mehr ein Grillfest. Erst seit vier Jahren haben wir zum Beispiel eine politische Diskussionsrunde, den Sommernachtstreff, im Programm. Heute kommen die Engagierten der Szene, meistens die etwas Älteren, schon zur Diskussion um 19 Uhr, die anderen kommen oft erst zur Party ab 23 Uhr. Das ist eigentlich schade. Gerade die Jüngeren sind einfach nicht mehr so engagiert. Die wollen feiern – mehr nicht.

Ist das insgesamt in der Szene so?

Ja. Die Bereitschaft, sich zu engagieren nimmt ab. In den vergangenen Jahrzehnten ist in Sachen Toleranz, Gleichbehandlung und Akzeptanz ja auch schon ziemlich viel erreicht worden. Man muss heute nicht mehr so viel kämpfen – das spüren wir auch in der Szene: Das gemeinsame Ziel, der Kampf für mehr Toleranz und Akzeptanz, ist teilweise weggebrochen.

Sind Homosexuelle in der Mitte der Gesellschaft angekommen?

Nein. Aber sie sind auf einem guten Weg.

Es gibt doch Einiges, wofür es sich lohnt zu kämpfen, etwa die Gleichstellung der Homo-Ehe.

Ja, natürlich. Aber generell ist es leider ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Menschen sich weniger engagieren. Das spüren wir eben auch unter den Schwulen und Lesben: Fünf Leute organisieren in diesem Jahr die Sommerschwüle. In unserem Verein Schwuguntia haben wir knapp 35 Mitglieder. Natürlich gibt es noch jede Menge Themen, für die man kämpfen muss, etwa um eine bessere Aufklärung an Schulen. Das ist für viele schwule Jugendliche ein riesiges Thema: Das Wort ,schwul' ist in Schülercliquen oft ein Schimpfwort. Wer will sich in so einem Umfeld outen? Auf dem Land, aber auch hier in Mainz, ist es immer noch ein Problem, sein Schwulsein offen zur Schau zu stellen. Hier in Mainz gehen die wenigsten Schwulen oder Lesben Hand in Hand durch die Stadt.

Auf der Sommerschwüle und den Christopher Street Days zeigen sich Homosexuelle oft sehr offen. Ärgert Sie es, wenn Heterosexuelle kommen, nur um zu gucken?

Gar nicht. Was mich manchmal stört, ist das Bild, das die Medien von Homosexuellen zeichnen. Da sind beim Christopher Street Day in Frankfurt ein paar schrille Typen und Hunderte die ganz normal aussehen – gezeigt werden natürlich die Schrillen.

Die Diskussionsrunde am Samstag im KUZ steht unter dem Motto "Toleranz gefordert – Toleranz gelebt? Wie (in)tolerant sind wir zu uns selbst?" Wie kam es zu dem Thema?

Nach außen treten Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle als eine gemeinsame Szene auf, doch innerhalb der Szene ist es mit der Toleranz manchmal schwierig. Da gibt es dann die "Nur-für-Frauen-Partys" oder die Kneipe nur für schwule Männer. Hinzu kommt: Bei den homosexuellen Männern ist das Thema ,Jung und Alt' sehr problematisch. In der schwulen Szene dreht sich unheimlich viel um Äußerlichkeiten, alle sollen möglichst jung und knackig aussehen. Als 30-Jähriger ist man hier schon alt. Wir fordern seit vielen Jahrzehnten von der Gesellschaft Toleranz für unsere andere Sexualität, leben diese Toleranz aber nicht immer.

Grenzt man sich mit einer "Nur-für-Frauen-Party" nicht schon wieder selbst aus?

Ganz genau. Das ist das Problem. Viele Homosexuelle fordern Toleranz und bewegen sich dann doch nur innerhalb ihrer Szene. Es ist eine Gratwanderung und für viele auch ein innerer Konflikt: Wie viel Toleranz und Gleichbehandlung wollen wir, ohne uns dabei nicht wieder auszugrenzen? Brauchen wir etwa einen schwulen Weinkönig? Ich denke nicht. Es interessiert ja auch nicht, ob die Weinkönigin lesbisch ist. Wir brauchen meiner Meinung nach auch nicht zwingend einen türkischen Weinkönig. Es geht bei diesem Amt weder um die Nationalität noch um die sexuelle Orientierung.

Das Gespräch führte Andrea Wagenknecht

Hinweis: Karten für die Sommerschwüle gibt es im Vorverkauf für 5 Euro im KUZ und in der Bar jeder Sicht (Hintere Bleiche). An der Abendkasse kostet der Eintritt 6 Euro. Alle Infos zum Fest gibt es im Internet: www.sommerschwuele.de.