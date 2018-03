Zwei Wiesbadener betreiben Hotline zum Dampf ablassen

Seit vier Wochen betreiben zwei Wiesbadener die erste Hotline, bei der die Anrufer Dampf ablassen können.

Ausrüstet mit Handy und Headphone, lassen sich Ralf Schulte (links) und Alexander Brandenburger am Frankfurter Mainufer hemmungslos beschimpfen – und genießen dabei die Aussicht auf den ruhig dahinplätschernden Fluss. Foto: Michael Schick

Wiesbaden – Seit vier Wochen betreiben zwei Wiesbadener die erste Hotline, bei der die Anrufer Dampf ablassen können. Im Interview erzählen Ralf Schulte und Alexander Brandenburger von ihren Erfahrungen in diesem Job.

Hallo – ich weiß gar nicht so recht, wie ich Sie begrüßen soll. Wie melden sich Ihre Kunden üblicherweise bei Ihnen?

Nicht mit einem netten Hallo. In der Regel fangen die Leute direkt an zu schimpfen.

Gibt es eine Hitliste von Schimpfworten, mit denen Sie bedacht werden?

Oft hören wir natürlich die Klassiker wie "Du Arschloch" oder "Wichser" oder "Du siehst doch aus wie…". Manche wissen auch nicht so recht, was sie sagen sollen. Die ermutigen wir dann und sagen: "Ach, das war’s schon? Da kennt meine Oma bessere Schimpfworte."

Wie lange dauert ein Schimpfanruf üblicherweise?

In der Regel ein bis zwei Minuten.

Das heißt, sehr viele Schimpfworte haben die Leute nicht auf Lager?

Es geht darum, Dampf abzulassen. Und dazu braucht man nicht viel länger.

Was antwortet man auf so eine Beleidigungstirade?

Wir ermutigen die Leute weiterzuschimpfen, beispielsweise mit "Interessant. Das habe ich bisher noch nicht gehört." Oder "Da ist doch noch mehr!"

Fühlen sich die Anrufer da nicht auf den Arm genommen?

Ein Anruf bei uns ist meistens eine witzige Situation. Der Ärger der Anrufer verfliegt meist sehr schnell.

Kann man davon leben?

Nein. Wir machen das aber auch nicht hauptberuflich. Uns geht es mehr um die Idee.

Wer ruft bei Ihnen an?

Vor allem Männer. Aber auf Facebook bekommen wir mehr "likes" von Frauen. Dazu haben wir eine Theorie entwickelt: Wir glauben, dass die Frauen es gut finden, wenn die Männer sich bei uns ausschimpfen.

Schimpfen Frauen anders als Männer?

Sie geben sich schon Mühe, richtig deftig zu sein.

Erfahren Sie sonst noch was über die Anrufer – außer dass es überwiegend Männer sind?

Wir fragen nicht großartig nach und führen kein längeres oder gar therapeutisches Gespräch. Die Leute wissen in der Regel genau, was sie wollen. Nämlich einfach kurz schimpfen. Ganz selten sagt mal jemand: "Ich ruf an wegen meinem Chef."

Wie ist die Idee für diese Hotline entstanden?

Manchmal möchte man sich auch mal richtig ausschimpfen. Das hat nur leider fast immer Konsequenzen: Man wird verklagt. Oder die Kollegen wollen nicht mehr mit einem arbeiten. Bei uns kann man Druck loswerden, ohne dass es Konsequenzen hat.

Haben Sie selbst denn einen netten Menschen, den Sie nach Herzenslust beschimpfen dürfen?

Ja, ich kann meinen Partner beschimpfen.

Wie verabschieden sich die Anrufer?

"Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll." Und wir sagen dann: "Rufen Sie doch noch mal an und beschimpfen Sie uns gerne wieder."

Das Gespräch führte Gesa Fritz





Beleidigung ausdrücklich erwünscht: Bei der Hotline „Schimpf los“ dürfen die Anrufer per Telefon ihr Gegenüber nach Herzenslust beleidigen und beschimpfen. Es ist die erste Mecker-Hotline in Deutschland. Gegründet wurde das Angebot vor vier Wochen von den beiden Wiesbadenern Ralf Schulte (41 Jahre/Texter) und Alexander Brandenburger (38 Jahre/Art Direktor). Die Idee erregt international Aufsehen. Nach Angaben von Ralf Schulte gibt es Anfragen aus den USA, aus Japan, Chile und Südafrika. Dort besteht demnach Interesse, ähnliche Hotlines einzurichten.Geschaltet ist die Hotline täglich von 9 bis 21 Uhr. Sie ist unter der Telefonnummer 0900/960690 erreichbar. Eine Minute aus dem Festnetz kostet 1,49 Euro. Täglich gibt es derzeit rund ein Dutzend Anrufer.