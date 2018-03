Zwei Überfälle in Kastel an einem Abend

Eine Terminwohnung von Prostituierten und die Tankstelle in der Boelckestraße in Kastel sind überfallen worden.

Foto: dpa

Kastel – Bei zwei Überfällen im Bereich der Boelckestraße in Kastel haben am Donnerstagabend zwei Unbekannte mehrere tausend Euro erbeutet. Der erste Überfall ereignete sich in einer Terminwohnung, in der mehrere Frauen der Prostitution nachgehen.

Gegen 19.20 Uhr klingelte es an der Tür. Als die Empfangsdame öffnete, wurde sie mit einer Schusswaffe bedroht, zu Boden gestoßen und gefesselt. Anschließend öffnete der Täter gewaltsam einige Geldkassetten, nahm sich mehrere tausend Euro und flüchtete. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,95 Meter groß, mit korpulenter Figur und auffällig breiten Schultern sowie wenige Millimeter langen, blonden Haaren. Er hatte einen dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer kürzeren blauen Jeans.

Der zweite Überfall in der Boelckestraße ereignete sich gegen 23.45 Uhr. Ein mit Sturmhaube maskierter und einem Schlagstock bewaffneter Mann betrat zu diesem Zeitpunkt die Tankstelle. Er bedrohte die 28-jährige Angestellte und griff sich mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Danach flüchtete er mit seiner Beute. Die Täterbeschreibung: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, korpulente Figur, deutlicher Bauchansatz, etwa fünf Zentimeter lange, dunkelblonde Haare, helle Haut. Auffällig war sein schwerfälliger Gang. Bekleidet war der Täter mit schwarzem Kapuzenoberteil, dunkler Jogginghose und Turnschuhen. Hinweise zu beiden Überfällen an die Wiesbadener Kripo unter Telefon 0611/345-0. ih