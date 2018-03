Zirkuswagen lockt mit Kultur und mehr

Zwei Mainzer Studentinnen eröffnen für einen Monat ein unkonventionelles Café am Rheinufer

Anna Siegl und Nina Wansart (v.l.) haben jetzt schon viel Spaß vor ihrem Zirkuswagen, in dem heute die ersten Gäste erwartet werden.

Foto: Michael Bellaire

Mainz – Noch fehlen die Liegestühle, ein junger Mann sprayt gerade bunte Wölkchen aufs neue Domizil, und alle warten auf das unentbehrliche Spülbecken: Anna Siegl und Nina Wansart eröffnen heute, am 28. Juli, um 18 Uhr am Reinufer ihr neues, unkonventionelles Café.

Für einen Monat bieten sie in einem ausgemusterten Zirkuswagen Kultur, kulinarische Kleinigkeiten und kühle Getränke. Auf Höhe der Frauenlobstraße haben sich die beiden Nachwuchsgastronominnen eingerichtet.

"Wir wollten schon ziemlich lange ein Café aufmachen", erzählt Nina Wansart. Die 30-Jährige studiert Buchwissenschaft an der Mainzer Uni und arbeitet wie Siegl nebenher in der Gastronomie. "Cafés gibt's nicht so viele hier in der Neustadt." Da wollten die beiden Abhilfe schaffen.

Ihnen schwebte allerdings kein normales Café vor. Bei Ebay ersteigerten sie einen alten Zirkusbauwagen, den wollten sie auf die Wiese am Rheinufer stellen.

"Wir haben beim Neustadt-Ortsvorsteher vorgefühlt, ob das geht", sagt Siegl. Nico Klomann (Grüne) zeigte sich begeistert, er gab Tipps und verwies auf die passenden Ansprechpartner im Ordnungsamt. "Alle waren sehr offen und hilfsbereit", erzählt die 27-jährige Sozialpädigogik-Studentin.

Überhaupt schwappte eine Welle der Sympathie ans Rheinufer. "Künstler haben angefragt, ob sie auftreten dürfen", berichtet Wansart. "Ein Getränkelieferant meinte: ,Das ist ja cool, was ihr da macht. Ich spendiere euch ein paar Kästen Bier.'" Sogar Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) kommt zur Eröffnung. "Wir mussten gar nichts dafür tun. Er hat gefragt, ob er vorbeikommen kann."

Das Angebot im Bauwagen wird klein bleiben. "Cola und Limo gibt es nicht", sagt Wansart. "Wir haben Weine aus der Region, zwei Sorten Bier, davon ein Biobier, und Bioeistee hier aus Mainz. Es gibt selbst gemachte Quiche, Frikadellen und Kuchen."

Dazu werden die Besucher unter Lampions auf Picknickdecken und Liegestühlen verschiedenste Kulturhäppchen serviert bekommen. Siegl und Wansart bieten kleine Ausstellungen mit Fotos und Malerei, leise Konzerte und verschiedenste Lesungen.

Ihr Zirkuswagen-Café ist bis zum 28. August von jeweils 18 bis 22 Uhr geöffnet. "Wir haben ordentlich investiert", sagt Siegl, mag aber keine Summe nennen. Über Geld reden wir nicht."

Nun hoffen die Junggastronominnen auf viele Gäste und auf die Toleranz der Anwohner. "Am schönsten wäre es, wenn die einfach vorbeikämen und sich dazusetzten. Im Sommer schläft ja um 22 Uhr sowieso noch niemand, und unsere Veranstaltungen werden nicht laut sein", verspricht Mansart.

Also, Mainzer: Dazusetzen und Kultur erleben am Rheinufer! Gerd Blase