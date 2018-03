Wo sich Fuchs und Marder guten Tag sagen

Die Lerchenberger Füchse sind keine Ausnahmefälle im Stadtgebiet. Auch in Gonsenheim tummeln sie sich in großer Zahl. Mehr Ärger als Füchse machen jedoch Marder im Stadtgebiet.

Gar nicht mehr so selten, ein Fuchs mitten in der Stadt.

Foto:dpa – picture alliance / dpa

Mainz – Die Lerchenberger Füchse sind keine Ausnahmefälle im Stadtgebiet. Auch in Gonsenheim tummeln sie sich in großer Zahl, sagt Revierförster Uwe Dorschel.

Aus dem Gonsbachtal zieht es sie in die Gärten, durchwühlen sie die Komposthaufen, fangen Mäuse. Ein Problem sei das nicht, zumal die Tollwut derzeit nicht grassiert. Und den gefürchteten Fuchsbandwurm könnten auch Katzen übertragen, informiert Dorschel. Mehr Ärger als Füchse machen Marder im Stadtgebiet. Sie gehen vor allem dann auf Autos los, wenn diese bereits von fremden Mardern markiert wurden, hat Dorschel festgestellt. Die heimischen Fahrzeuge werden meist in Ruhe gelassen. In einem schwierigen "Marderfall" im Heizungskeller der Budenheimer Schule wurde eine Lebendfalle aufgebaut, um das Tier festzusetzen, dass die Heizungsisolierung zerfetzt hatte. Aber es gab eine Überraschung: Der Marder war ein Jungfuchs...

Probleme machen mitunter auch Gartenschläfer, die dort, wo es Obst gibt, in großen Kolonien die Vogel-Nistkästen besetzen und in den Speichern die Isolierungen zerfleddern. Dorschel wird oft um Rat gefragt: "Was kann man tun?" Fangen und aussetzen? Das ist nur ein Notbehelf. Er hat selbst das Problem: Im Forsthaus haben sich die Bilche eingenistet.

Größere Tiere aus dem Wald wie Dachse oder gar Wildschweine haben sich bislang noch nicht in die Siedlungen eingenistet, auch die in Budenheim und Mombach immer mal wieder gesehenen Waschbären sind kein Problem. Dorschel weiß aber auch: "Nur selten bekommt man die nachtaktiven Wildtiere zu Gesicht. Nachts ist hier mehr los als man denkt." Die Kulturfolger sind dann unterwegs. Eines Nachts stand auf der Hindenburgstraße ein Wildschwein. "Wahrscheinlich aus Wiesbaden", scherzt Dorschel. Ein Einzelfall? Armin Seibert