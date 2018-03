Wird Fiona zum schönsten Pferd im Land?

Bei zwei Abstimmungen im Internet hat sie es unter die besten fünf geschafft – Fiona, die Haflinger-Stute aus Bodenheim. Jetzt will der Reit- und Fahrverein Bodenheim , in dessen Stall das Tier steht, alles: Beim Finale des Wettbewerbs "Top Horse of the year" am Freitag in Hannover soll Fiona zum schönsten Pferd Deutschlands werden.

Schaffte einen achtbaren vierten Platz: Die Bodenheimer Haflinger-Stute Fiona. Foto: Privat

Bodenheim – Eines der schönsten Pferde Deutschlands kommt aus Bodenheim. Der Ländliche Reit- und Fahrverein (LRFV) ist stolz auf Fiona, die am kommenden Freitag im Finale des Wettbewerbs "Top Horse of the year" steht. Sie hat sich unter Hunderten von Pferden und Ponys in zwei Runden durchgesetzt (wir berichteten).

Vanessa Weitzel und Nadine Jäger sind die beiden Hobbyreiterinnen, die Fiona bei dem tierischen Schönheitswettbewerb der Deutschen Reiterlichen Vereinigung angemeldet hatten. Dass die Haflingerstute dank vieler Klicks beim Online-Voting ins Finale kommt, hätten sich die beiden fast nicht träumen lassen. "Wir sind total gespannt und aufgeregt", erzählt Vanessa Weitzel.

Fanklub fährt mit

Mit Pferd und Fanklub geht es nach Hannover zu den "German Classics". Im Rahmen des internationalen Reitturniers wird aus den verbleibenden fünf Schulpferden und den finalen fünf Privatpferden der jeweilige Sieger gekürt. Diese Entscheidung treffen dann aber nicht mehr die Fans im Internet, sondern eine hochkarätige Jury.

Mit dabei ist zum Beispiel Jennifer Hof, die Siegerin des TV-Schönheitswettbewerbs von Heidi Klum, "Germanys next Topmodel"-Siegerin. Ihr gilt es mit dem Styling des Pferdes zu imponieren. Auch Springreiterin Janne-Friederike Meyer weiß dank ihrer Turniererfahrungen, wie wichtig das Aussehen des Pferdes ist. Der erfolgreiche Dressurreiter Matthias Alexander Rath und der Pferdefotograf Holger Schupp komplettieren das Wettbewerbsgericht.

Gründlich putzen

"Wir werden Fiona schön und gründlich putzen", erklärt Vanessa Weitzel. Außerdem wollen sie und Nadine Jäger ihr Final-Pferd ganz besonders schmücken. In Anlehnung an das Tiroler Zuchtgebiet der Haflinger, wird das Fell von Fiona durch eine Schablone mit glitzernden Edelweiß besprüht und auch einige Blüten in die Mähne geflochten. "Wahrscheinlich nehmen wir bayrische Musik, wenn wir Fiona an der Hand dem Publikum und der Jury vorführen."

Wenn es nach dem Fanklub geht, der die beiden Frauen und das Pferd zum Finale nach Hannover begleitet, wird Fiona den Titel gewinnen. Mit selbst gebastelten silbernen Pappkrönchen und "Fiona goes THOTY"-Plakaten wollen die Bodenheimer ihr Schulpferd anfeuern. "Wenn wir wirklich siegen, gibt es natürlich eine kleine Party und Fiona kann sich in ihrer Box von dem Tag ausruhen, der für sie sicherlich auch aufregend wird", sagt Weitzel.

Falls die Stute nicht das "Top Horse of the year" wird, sind sich beide Hobbyreiterinnen einig, dass allein die Teilnahme spannend genug war. "Es ist jetzt schon eine Ehre, so weit gekommen zu sein." Der Gewinn des Wettbewerbs ist ein professionelles Fotoshooting für Pferd und Reiter, eine "Top Horse of the year"-Paradedecke und eine Stallplakette.

Julia Eigendorf