Wieder Warnstreik in Hessen – Behinderungen für Pendler

Frankfurt/Wiesbaden – Busse und U-Bahnen stehen, die Mülltonnen bleiben ungeleert, Schwimmbäder geschlossen: Die Gewerkschaft Verdi hat in Hessen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Das zeigte sich vor allem im Verkehr.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben den öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt nahezu zum Erliegen gebracht.

Foto: Boris Roessler – DPA

Nach Niedersachsen und Bremen hat die zweite Warnstreikwelle im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes am Dienstag erneut Hessen und Süddeutschland erreicht. Zwischen Kassel und dem Odenwald wurde vor allem der morgendliche Pendlerverkehr stark behindert. "Das Angebot öffentlicher Dienstleistung (...) wird heute eingeschränkt sein", sagte Hessens Verdi-Sprecher Christian Rothländer der Nachrichtenagentur dpa. Der Ausstand habe sich am Morgen gut entwickelt. "Wir wissen bereits jetzt, dass dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt wird."

Mindestens 200 Euro mehr Einkommen

Die Gewerkschaft will die Arbeitgeber zu einem neuen Angebot bewegen. Sie fordert 6,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 200 Euro. Die Arbeitgeber – Bund und Kommunen – haben ein Stufenmodell angeboten, das nach ihrer Rechnung im zweiten Jahr auf ein Lohnplus von 3,3 Prozent hinauslaufen würde.

In Frankfurt versammelten sich die Streikenden am Morgen vor der Verdi-Zentrale im Bahnhofsviertel. Auf Plakaten forderten sie "Gutes Geld für gute Arbeit", die "Übernahme unserer Auszubildenden" und stellten fest: "Arm trotz Arbeit". Ihrem Protest verliehen sie vor allem mit Trillerpfeifen und Blasinstrumenten Ausdruck.

Von der Aktion besonders betroffen waren laut Rothländer in Hessen Städte wie Wiesbaden, Frankfurt oder Kassel. Es müsse aber im gesamten Bundesland mit Behinderungen und Arbeitsniederlegungen gerechnet werden. "Das zieht sich von Darmstadt und Rüsselsheim in Südhessen über Mittelhessen bis hinauf nach Kassel", sagte der Verdi-Sprecher. Unter anderem bleiben Kindertagesstätten geschlossen, der Müll wurde nicht abgeholt, Busse und Bahnen fuhren nicht. Die Gewerkschaft der Polizei beteiligte sich ebenso am Ausstand wie zahlreiche Krankenhäuser, unter anderem in Fulda und Kassel.

Lange Schlange vorm Taxistand

In Frankfurt fuhren seit dem Morgen keine Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse, die S-Bahnen waren jedoch in Betrieb. Vor dem Taxistand am Frankfurter Hauptbahnhof bildete sich eine lange Schlange. Die Busse der Stadt waren außerdem vom parallel laufenden Warnstreik im Tarifkonflikt mit den privaten Omnibusunternehmen betroffen. Die Verkehrsgesellschaften traffiQ und VGF rechneten laut Mitteilung damit, dass der Betrieb ab Mittwochmorgen wieder fahrplanmäßig laufen wird. Auf ihren Internetseiten informierten sie ihre Fahrgäste darüber, wie sie den Streik am besten umgehen können.

Auch andere Städte wie Wiesbaden oder Kassel müssen mit einem stark eingeschränkten Nahverkehr rechnen. In Marburg sollte laut Mitteilung der Stadtwerke das gesamte Liniennetz der Stadt bis zum Betriebsende bestreikt werden. In ganz Hessen waren Stadtverwaltungen, Schwimmbäder, Zulassungsstellen, Kindergärten oder Krankenhäuser betroffen.

"Wir erhoffen uns eine klare Signalfunktion für die dritte Verhandlungsrunde ab dem 28. März", sagte Rothländer. Er schloss nicht aus, dass es bis dahin in Teilbereichen nochmals zu Warnstreiks in Hessen kommen könnte. "In einem so flächendeckenden Umfang wie heute sind aber bis dahin keine Aktionen mehr geplant", erklärte er.

Vor allem im Rhein-Main-Gebiet war bereits Anfang März gestreikt worden, betroffen waren neben Frankfurt unter anderem auch Kassel, Gießen und Dillenburg. An den beiden Streiktagen am 5. und 8. März hatten sich in ganz Hessen laut Verdi 7600 Beschäftigte beteiligt. dpa