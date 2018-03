Wetter und Getreidebörsen spielten mit

Rheinhessen/Hechtsheim – Wer hätte das nach den Kahlfrösten im Winter und dem verregneten Frühsommer gedacht: Die Erträge, die Qualität und die Preise beim Getreide sind gut bis sehr gut. Erzeuger, Landhandel, Müller und Mälzer sind zufrieden.

Helmut Sander schaut sich das Getreide genau an, das angeliefert wird. Die Qualität ist topp, aber Unkrautsamen machen mitunter Probleme.

Foto: Harry Braun

Im Agrarlager in Hechtsheim, einer von 16 Annahmestellen der RWZ (Raiffeisen) in Rheinhessen und der Pfalz,, rauscht goldgelber Weizen von einem landwirtschaftlichen Anhänger in den Siloschacht, wird von dort durch Reinigungskanäle und auf die Waage gefördert. Silomeister Helmut Sander überwacht kritisch, was da in seine 200 Tonnen fassenden Lagertanks geblasen wird, denn es gibt da einige "Ausreißer", wie er es nennt. Die starken Fröste im Februar sorgten auf vielen Feldern für Kahlstellen, dort wuchs dann statt Weizen und Gerste Unkraut, das jetzt mitgedroschen wurde. Melde, Flughafer, Distel möchte kein Müller oder Mälzer im Brot oder Bier haben.

Spreu vom Weizen trennen

Mit Absaugvorrichtungen und Sieben, durch die das Unkraut fällt, wird die "Spreu vom Weizen getrennt". Was ins Lager kommt, ist meist von optimaler Qualität. Bei der Braugerste stimmen die Eiweißwerte mit 9 bis 10 Prozent, die Obergrenze von 11,5 Prozent wird kaum erreicht. Auch die Feuchtigkeit spielt, anders als noch vor Wochen befürchtet, keine Rolle. Bei Gerste und Weizen liegt sie um 12 bis 13 Prozent (Obergrenze Gerste: 14,5 Prozent, Weizen: 15 Prozent). So droht den Erzeugern kaum ein Preisabschlag, und Abstufungen von Qualitäts- zu Futtergetreide sind kein Thema. Hans-Peter Hunsinger, RWZ-Vertriebsleiter für Getreide und Ölsaaten in Rheinhessen und der Pfalz, zieht eine positive Bilanz. "Querbeet überdurchschnittlich", seien die Erträge zwischen Hessen, Saarland und Frankreich. Weil auch die Börsenpreise in Chicago und Paris mitspielten und sich die Wetterkapriolen in Grenzen hielten, war das Jahr für viele überraschend doch noch gerettet.

Weizen schwer, Gerste leicht

Hunsinger: "Die Hektolitergewichte der Weizenkörner sind sehr hoch. 100 Liter Weizen wogen 80 Kilo. Normal sind 76 Kilo." Die Hektarerträge von 8 bis 8,5 Tonnen konnten sich sehen lassen. Bei Gerste lag die Sache anders: Statt 63 bis 64 Kilo wurden pro Hektoliter nur 61 Kilo im Schnitt gewogen. Dennoch war der Hektarertrag mit sechs Tonnen überdurchschnittlich. Bei Weizen und Gerste gibt es in diesem Jahr unterdurchschnittliche Eiweißwerte, aber dieser in der Reifephase regenbedingte Verdünnungseffekt fällt nicht ins Gewicht: Weder die Backfähigkeit des Weizenmehls noch die Malzgüte für die Bierbrauer leiden darunter.

Ein paar Wermutstropfen gab es indes bei Raps. Hier waren die Auswinterungsschäden noch deutlich größer, die Bestände wurden von Pilzkrankheiten wie Botrytis heimgesucht. "Unterer Durchschnitt", sagt Hunsinger. Doch Raps wie auch Sonnenblumen spielen im Reben- und Rübenland Rheinhessen aber nur eine untergeordnete Rolle.