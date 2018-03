Wer sich engagiert, erhält länger BAföG

Wenn das Studium unter einem ehrenamtlichen Engagement leidet, dann können Studenten damit rechnen, dass sie länger BAföG erhalten als üblich. Diesen Schluss lässt zumindest ein am Donnerstag geschlossener Vergleich am Mainzer Verwaltungsgericht zu.

Diesen Schluss lässt zumindest ein am Donnerstag geschlossener Vergleich am Mainzer Verwaltungsgericht zu. Tenor des Vergleichs ist, dass aufgrund der "besonderen Umstände" einem 26-jährigen Lehramtsstudenten BAföG für drei zusätzliche Semester zustünden. Laut Anwalt Ulrich Mühl ist das ein wichtiges Signal für den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA).

Den Stein ins Rollen brachte Sebastian Veits, der in verschiedenen Gremien aktiv war – unter anderem im AStA. Seit 14 Semestern studiert der junge Mann Geschichte und katholische Religion an der Johannes Gutenberg-Universität. Bis zum zehnten Semester erhielt er regulär BAföG. Weil sein Studium unter der AStA-Tätigkeit litt, konnte er diese finanzielle Förderung um zwei Semester verlängern. Danach sollte, so die Mainzer Universität, Schluss mit den finanziellen Hilfen sein.

Dagegen klagte Veits mit Unterstützung des AStA vor dem Verwaltungsgericht. Zwei Semester Zusatzförderung seien für seine verantwortungsvolle Position nicht ausreichend. Unter anderem betreute Veits das Referat für Finanzen sowie für Ökologie und Verkehr im AStA.

In diesen Funktionen verhandelte er im Jahr 2010 mit der Bahn, der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) und weiteren Unternehmen des Öffentlichen Nahverkehrs über das Semesterticket, mit dem Studenten Busse und Bahn nutzen können. "In ruhigen Phasen ist das eine Halbtagsstelle", berichtete Veits am Rande der Verhandlung. Ansonsten sei es eine Vollzeittätigkeit. Daher wünschte er sich mindestens ein weiteres Semester BAföG.

Diesem Wunsch steht allerdings die jüngste Rechtsprechung im Weg, wie der Vorsitzende Richter Wilfried Eckert betonte. Denn in den vergangenen Jahren habe sich bei ähnlichen Streitfällen eine maximale BAföG-Verlängerung von zwei Semestern inoffiziell herausgebildet. Offiziell gibt es aber keine absolute Obergrenze der Förderdauer, wie eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1986 zeigt. Ein "vollwertiger Ausgleich" sei zwar nicht vorgesehen, so Eckert, dafür aber ein angemessener. Letzteres lässt Platz für Interpretationen.

Dass nun ein Vergleich diesen Spielraum nutzt, ist laut Veits wichtig für jüngere Studenten: Denn unter der neuen, strafferen Studienordnung sei es deutlich schwerer Freiräume zu erhalten: "Du musst nach zehn Semestern fertig sein", laute die Parole.

Das wird dem 26-Jährigen sicher nicht mehr gelingen, aber er hat die Abschlussprüfungen im kommenden Jahr fest im Visier. Aufs Ehrenamt verzichtet er inzwischen: "Man glaubt es zwar nicht, aber tatsächlich möchte ich fertig werden mit dem Studium."

Ob der geschlossene Vergleich so lange hält, bis Veits sein Staatsexamen hat, ist aber noch nicht ganz sicher, da sich beide Seiten eine Widerrufsfrist von zwei Wochen ausbedungen haben. Heiko Beckert