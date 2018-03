Wenn die Angst schlimmer als die Krankheit ist

Auf Suche nach den Ursachen von Hypochondrie ist das Psychologische Institut der Uni Mainz. Und sucht noch Teilnehmer für eine Studie – allerdings solche ohne Angst.

Tut der Bauch wirklich weh? Hypochonder leiden zwar nicht unter der eingebildeten Krankheit, aber unter einer ausgeprägten «Krankheitsangst». (Bild: dpa/tmn) Foto: DPA

Mainz – Ein Blubbern im Magen, ein plötzliches Seitenstechen, eine juckende Stelle auf der Haut, das Spüren des eigenen Herzschlags – für die meisten Menschen ist das nicht weiter beachtenswert.

Andere geraten sofort in Panik, weil sie darin Anzeichen für eine schwere Krankheit vermuten. Sie beobachten ihren Körper intensiv und finden immer wieder "verdächtige Symptome". Diese Angst vor Krankheiten treibt die Betroffenen immer wieder zu Ärzten, die jedoch in der Regel keine organische Ursache finden, aber – vielleicht – den Verdacht äußern, dass ihr Patient an "Hypochondrie" leidet.

Im Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität, wo Betroffenen bereits seit acht Jahren eine Verhaltenstherapie angeboten wird, ist man zurzeit auf der Suche nach möglichen Ursachen der Krankheitsangst. Mit dem Ziel, Grundlagen für neue Therapieansätze zu liefern. Bei der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie werden Menschen mit und ohne Krankheitsangst verglichen – und zwar hinsichtlich der Bedeutung, die die Wahrnehmung und Bewertung körperlicher Vorgänge für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Ängste hat.

"Wir wollen herausfinden, ob die Menschen, die unter Hypochondrie leiden, ihren Körper anders wahrnehmen als Menschen, für die körperliche Symptome keine Belastung darstellen", erklärt Psychologin Maribel Kölpin. Wenn sich zum Beispiel herausstellen würde, dass die Betroffenen körperliche Symptome anders spüren, dass ihre Wahrnehmung sensibler oder stärker ist als bei "Gesunden", könnte das unter Umständen in künftigen Therapien als entlastendes Moment eingebaut werden.

"Denn Hypochondrie-Patienten leiden nicht nur unter der Krankheitsangst, sondern oft auch sehr stark unter der Unterstellung ihrer Umgebung oder auch von Ärzten, dass sie sich ihre Symptome nur einbilden."

Die Studienteilnehmer werden zunächst ausführlich befragt – um unter anderem besondere körperliche oder physische Belastungen zu erfassen – , dann werden ihnen verschiedene Testaufgaben gestellt. Zum einen wird ermittelt, wie gut es den Personen gelingt, interne köpereigene Prozesse wie etwa den eigenen Herzschlag, aber auch externe sensorische Reize, etwa leichte Vibrationsimpulse am Zeigefinger, wahrzunehmen.

In der Gruppe der hypochondrischen Menschen wurden bereits 50 Teilnehmer getestet. Für die zweite Gruppe werden noch Menschen gesucht, für die Krankheitsängste kein Thema sind.

Und dann wird zum Vergleich auch noch eine dritte Gruppe getestet, nämlich Menschen mit "somatoformen Störungen": Sie leiden stark unter anhaltenden körperlichen Beschwerden, für die aber keine klare organische Ursache gefunden wird oder eine, die die Stärke der Beschwerden nicht vollständig erklärt.

Bis Ende des Jahres werden die Psychologen noch Daten sammeln, dann werden die Ergebnisse der drei Gruppen verglichen – eine individuelle Auswertung der Sensibilität findet nicht statt. Die ersten Ergebnisse sollen Mitte 2013 vorliegen.

Z Für die Studie unter Leitung von Dr. Michael Witthöft werden noch Menschen mit und ohne Krankheitsangst sowie Menschen mit somatoformen Störungen gesucht. Die Teilnehmer für die gesunde Gruppe sollten zwischen 30 und 65 Jahre alt sein, bei den anderen Gruppen gibt es keine Beschränkungen. Studienteilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Sie können sich bei den Psychologinnen Maribel Kölpin und Susann Krautwurst unter der Telefonnummer 06131/3939204 oder per Mail an koelpin@uni-mainz.de melden. Irmela Heß