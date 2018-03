Weinmajestäten auf Tour im Hoheitsgebiet

Oppenheim – Alle Jahre wieder sind die Bewerberinnen um die Ämter der rheinhessischen Weinmajestäten auf Schnuppertour durchs Hoheitsgebiet. Unter den mütterlichen Fittichen von Rheinhessenwein-Queenie-Fachfrau Andrea Horst und Weinkönigin Helgard Frey ging es von Süd nach Nord durch das weitläufige und vielgestaltige Anbaugebiet.

Diese jungen Damen bewerben sich um die Krone der rheinhessischen Weinkönigin, die derzeit noch Helgard Frey (links) heißt: Angelina Schmücker, Lena Kessel, Alina Hammer, Ramona Diegel, Sabriana Möhn und Anastasia Lepold machten sich ein Bild vom künftigen Hoheitsgebiet.

Foto: Peter Schneider

Unter den mütterlichen Fittichen von Rheinhessenwein-Queenie-Fachfrau Andrea Horst und Weinkönigin Helgard Frey ging es von Süd nach Nord durch das weitläufige und vielgestaltige Anbaugebiet. Von Worms aus, wo die Wahl zur Weinkönigin am 14. September im Tagungszentrum stattfindet, ging es über Stationen, die mit Themen wie Nachhaltigkeit, Tourismusförderung und Weinkultur verknüpft sind, zum Weinbaumuseum Oppenheim, zum Weingut Carl Koch und zum Roten Hang in Nierstein.

Diesmal gibt es gleich sechs charmante Kandidatinnen, die eine große Affinität zum Wein haben, dass es die Jury schwer hat. Doch dies zeugt wie die immer besseren Weine vom großen Potenzial des größten deutschen Weinanbaugebiet. Natürlich gehört zum gewinnenden Auftritt ein Rhetorikseminar, wie auch eine Farb-, Typ- und Stilberatung. Eine Sensorikschulung rundet die Wissensvermittlung ab. Hier heißt es: gut aufpassen, denn aus diesen Bereichen und den Themen der Tourstationen kommen die Fragen, die die Bewerberinnen am Wahlabend beantworten müssen.

Museumsleiter Hans Richard Ullrich führte in "seinem" Oppenheimer Museum tief in die Vergangenheit, doch eine interaktive Präsentation gehörte ebenso dazu, die Verknüpfung zur Moderne hält das Museum mit seinen einzigartigen Exponaten lebendig. Einen ähnlichen Spagat gab es im Weingut Carl Koch, wo der dynamische Betriebsleiter Heiner Maleton mit Weinbezeichnungen wie "Krötenmüller" oder "Goldbergvariationen", doch auch der Rückbesinnung auf Spontangärung und Holzfassausbau das renommierte Weingut ins 21. Jahrhundert führt. Ein Besuch am Roten Hang, wo auf dem Brudersberg die zauberhafte "Weinsicht" an exponierter Stelle, die Blicke schweifen lässt, beschloss die unterhaltsame Fahrt. Peter Schneider