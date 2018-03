Wasser abgelaufen: Nieder-Olmer Bad wird untersucht

Glück gehabt: Das Nieder-Olmer Freibad öffnete am Montag doch wie gewohnt um 13 Uhr. Das in der Nacht zum Montag abgelaufenen Wasser konnte rechtzeitig nachgefüllt werden. Das kühle Nass ist jetzt zwar etwas trübe, aber gesundheitlich unbedenklich.

Nieder-Olm – Glück gehabt: Das Nieder-Olmer Freibad öffnet am Montag doch wie gewohnt um 13 Uhr. Das in der Nacht zum Montag abgelaufene Wasser konnte rechtzeitig nachgefüllt werden. Das kühle Nass ist jetzt zwar etwas trübe, aber gesundheitlich unbedenklich.

50 Zentimeter Wasser sind nachts aus einem Becken verschwunden. Die Pumpe war ausgefallen, die das im Badebetrieb in das Gitter am Beckenrand laufende Wasser normalerweise wieder in den normalen Kreislauf pumpt. „Deshalb sammelt sich dieses Wasser am tiefsten Punkt des Bades – dem Nichtschwimmerbecken“, sagte ein Mitarbeiter der VG Nieder-Olm auf MRZ-Anfrage.

Doch die Schwimmbadmannschaft handelte schnell: Sah es am frühen Montagmorgen noch danach aus, dass das Bad gar nicht geöffnet werden kann, gab es kurz vor Mittag Entwarnung: Um 13 Uhr gaben die Bademeister den Sprung ins kühle Nass schließlich frei. Das Wasser war nachgepumpt worden, konnte allerdings nicht mehr, wie sonst üblich, gefiltert werden. Es kann daher eingetrübt sein. Messungen haben aber ergeben, dass das Wasser gesundheitlich zu 100 Prozent unbedenklich ist, meldet die VG. Am Sonntag war es in dem Bad übrigens proppenvoll – mit 8000 Menschen gab es einen Besucherrekord.

Geschlossen war auch das Wörrstädter Neubornbad – nach dem Chlorgasunfall vom Samstag. Am Dienstag soll es da aber auch wieder weitergehen. Bardo Faust