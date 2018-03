Was kommt als nächstes in der Wartburg?

Aller guten Dinge sind drei. Das hoffen zumindest die Verantwortlichen der Stadt, die die Wartburg erneut verpachten wollen. Seit vielen Jahren kann in dem schmucken Gebäude in der Schwalbacher Straße gespeist werden. Doch die Freude über das kulinarische Angebot war bislang immer nur von kurzer Dauer.

Erstmal wieder geschlossen: die Wartburg in Wiesbaden.

Foto: Michael Schick

Nachdem sich Pächter Philipp Fonfara im Jahr 2010 mit der damaligen Kulturdezernentin Rita Thies überworfen hatte, warf nun auch Anfang Januar Nachfolger Robin Warncke das Handtuch. Nicht, weil es Ärger mit der Stadt gab. Sondern weil es Warncke einfach zu viel wurde. Neben der Wartburg betrieb Warncke zudem das Yachtcafé am Schiersteiner Hafen. "Das Geschäft in der Wartburg hat sich immer mehr in die Abendstunden verlagert. Irgendwann ging es nicht mehr, wir konnten ja nicht rund um die Uhr sieben Tage die Woche arbeiten. So hatten wir es uns nicht vorgestellt", sagt Warncke.

So dauerte Warnckes Gastspiel lediglich knapp anderthalb Jahre. Seit Januar steht die Wartburg leer. "Aber nicht mehr lange", sagt Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz (CDU). Die Verträge mit einem neuen Pächter seien kurz vor der Unterzeichnung. Es werde ein neues Konzept geben. Mehr verrät sie jedoch nicht. Der neue Pächter tritt kein leichtes Erbe an. Denn schon bald gab es in der Wartburg einen regen Wechsel.

1906 wurde das Gebäude in der Schwalbacher Straße vom Wiesbadener Männergesangverein gebaut. In der Anfangszeit gab es glanzvolle Bälle, Konzert und Feste, doch auf Dauer konnte der Verein das Gebäude mit 2050 Quadratmetern Nutzfläche nicht unterhalten. 1923 wurde es an die Henninger Brauerei verkauft, und das Restaurant im Erdgeschoss "Pelikan" musste schließen. Nachdem der Sängerverein ausgezogen war, zog das Volks- und Bildungsheim ein, jedoch nur kurz.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gaben sich die Pächter die Klinke in die Hand. Zunächst besetzten die Amerikaner das Haus, das vom Krieg verschont geblieben war, und der Offiziersclub hielt Einzug. Eine wilde Zeit brach an. Die Wartburg wurde zur Spelunke, Stühle flogen, der Alkohol floss in Strömen. Doch dann wurde dem Kneipenleben ein Ende bereitet. Der Offiziersclub wurde zur Nachtbar, der große Saal wurde wieder für Feste und Vorführungen genutzt.

Die Wartburg selbst wurde immer maroder, doch die Pächter schreckten vor der Größe des Hauses zurück. Bis sich dann 1956 zwei Wiesbadener ein Herz fassten und die "City-Bar" eröffneten. Es folgten eine "Dixie-Bar", "Sonne von Mexico", "Soul-City" – die Wartburg verkam immer mehr und Henninger suchte händeringend einen Wohltäter, der das Gebäude vor der Abrissbirne retten sollte. Schott hieß der Retter in der Not, der ein urbayerisches Restaurant eröffnete, das Oberbayern. Doch auch er hatte kein Glück und mit den Kneipenabenden war es für lange Zeit vorbei. Stattdessen wurde in der Wartburg Sport gemacht, fernöstliche Kampfsportarten, Tennis. Nach einem neuen Pächter suchte Henninger vergeblich. 1973 bildete sich die Projektgruppe Wartburg, die das Gebäude als Kommunikationszentrum für Menschen mit anderen Hobbys als Drogen einrichten wollten. Auch dieses Vorhaben scheiterte.

Mario Pfeifer und Toni Schütt, die 1972 die Disco Candy eröffnet hatten, kauften 1978 für 750 000 DM die Wartburg. Eine Mainzer Konzertagentur mietete die Räume, ein Hard Rock Café wurde eingerichtet, eine Music-Hall eröffnet. Bands wie Police, The Clash und Duran Duran traten auf. Doch in Wiesbaden wurde das Angebot nicht geschätzt. 1980 gab die Konzertagentur auf.

1983 eröffnete schließlich das Café Plantage, das nicht nur wegen seiner berüchtigten Türsteher für Furore sorgte. Ein Betreiber gab dem nächsten die Klinke in die Hand. Bhagwan-Jünger mieteten die Räume an und häuften 2,3 Millionen DM Schulden an.

1986 wurde die Wartburg wieder eröffnet. Die Betreiber des Café Plantage hatten die restlichen Räume übernommen, ein buntes Kulturprogramm wurde veranstaltet. Philip Boa traten eben so auf wie Joschka Fischer. 1992 wurde die Wartburg an die Stadt verkauft. In den folgenden Jahren wechselten Kneipen und Discos so schnell, dass man sich kaum noch an ihre Namen erinnern kann. Nach dem Umbau wird die Wartburg 2003 zur Spielstätte des Staatstheaters. Nach weiteren Sanierungen wird 2009 wieder ein Restaurant eingerichtet, dann noch eins und bald noch eines, das hoffentlich länger durchhält. Ute Fiedler