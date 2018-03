Warum Lisa lange blonde Haare hat . . .

Lizsa und Luiz heißt der Fußballcomic, bei dem sich MRZ-Redakteur Bardo Faust und MRZ-Karikaturist Klaus Wilinski von relaen Vorbildern inspirieren ließen.

Klaus Wilinski (links) und Bardo Faust mit ihrem neuen Fußballcomic "Lisa und Luiz".

Foto: Harry Braun

Mainz -Luiz und Julius sind Freunde, sie spielen zusammen Fußball und sind die Helden der A-Jugend. Als sie das Halbfinale der Jugendmannschaft gewinnen, winken den zwei Freunden Profiverträge.

Ihr Traum, eines Tages in der Fußballnationalmannschaft zu spielen, rückt näher. Doch dann kündigt Luiz, der ursprünglich aus Brasilien stammt, an, er wolle niemals für Deutschland kicken, sondern nur für Brasilien. Das stellt die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe.

Wie die Geschichte um die beiden fußballbegeisterten Jungs Luiz und Julius weiter geht, kann man ab heute im Internet ( www.lebenswege.rlp.de) nachlesen. "Lisa und Luiz – das Fußballwunder" ist ein Comic, den MRZ-Redakteur Bardo Faust geschrieben hat. Die Geschichte und die Figuren bildlich zum Leben erweckt, hat der Comiczeichner, Grafiker und MRZ-Karikaturist Klaus Wilinski.

Faust, der selbst einen fußballbegeisterten Sohn hat, kam die Idee vor gut zwei Jahren: "Einen Fußball-Comic gab es noch nicht. Deswegen wollte ich einen machen", so der 46-jährige Journalist. Bei seinen Charakteren hat sich Faust dabei durchaus von realen Vorbildern inspirieren lassen. So standen etwa die Lebenswege der Profikicker André Schürrle und Mesut Özil teilweise Modell.

Mit Klaus Wilinski war schnell ein Partner gefunden, und so konnte es losgehen: Faust schrieb zunächst die Geschichte auf, Wilinski zeichnete erste Entwürfe der Figuren. Später entstanden aus Fausts Feder richtige Drehbücher mit genauen Orts- und Zeitangaben, Dialogen und exakten Beschreibungen der Bilder. Sie waren dann die Grundlage für Wilinskis Zeichnungen.

Noch während der Arbeit am Comic haben die beiden Autoren einen mehrtägigen Workshop in der IGS Nieder-Olm veranstaltet. Mit Kunstschülern verschiedener Klassen haben sie die Charaktere weiterentwickelt. "Die Schüler hatten etwa die Idee zu dem dicklichen Schiedsrichter", erzählt Wilinski.

Insgesamt gibt es ein riesiges Figurenkabinett bei "Lisa und Luiz": Vom Zeugwart und Vereinsmanager über den Trainer bis hin zum brasilianischen Familienclan. Und natürlich dürfen in so einer Geschichte auch die Mädchen nicht fehlen: Und so haben Faust und Wilinski Lisa erfunden, die sich natürlich in Luiz verliebt.

Lisa war ursprünglich ein kleines Cowboymädchen. "Ich dachte, ich male die mal etwas burschikoser. Sie spielt ja schließlich selbst Fußball", erinnert sich Wilinksi. Doch das passte Faust und vor allem seinem 13-jährigen Sohn, der die ersten Entwürfe kritisch begutachten durfte, nicht: Und so ist Lisa nun ein richtiges Mädchen geworden, mit langen blonden Haaren und rosa Kleid.

Ob sich die beiden irgendwann kriegen, erfährt man erst in der Fortsetzung des Comics. Und ob es die geben wird, hängt von der Finanzierung ab. Sponsoren sind dringend gesucht. Andrea Wagenknecht