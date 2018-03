Warnstreiks treffen am Dienstag Nahverkehr in Wiesbaden und Mainz

Mainz/Wiesbaden – Für die Buslinien von und nach Wiesbaden ist am Dienstag an der Mainzer Stadtgrenze Endstation: Nach der erfolglosen Tarifrunde im Öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi in Hessen zum Warnstreik auf.

Die zweite Warnstreikwelle rollt an: Verdi lässt wieder die Muskeln spielen und plant umfangreiche Aktionen. Den Bürgern stehen unter anderem Behinderungen im Nahverkehr bevor. Foto: DPA

Bei der Wiesbadener ESWE fährt am Dienstag kein Bus. Die Linie 6 verkehrt daher nur bis Wiesbaden Ost, die 9 bis zum Kasteler Brückenkopf und die 45 und 47 bis Fahrrad-Franz. Die Schnellbuslinie 28 fährt bis „Am Brand“ in Mainz und die 33 bis nach Amöneburg, Kostheim und Kastel.

In ganz Hessen will die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit einem Warnstreik in mehreren Städten den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen. So ist auch der Nahverkehr in Wiesbaden von den Arbeitskampfmaßnahmen betroffen.

In Frankfurt sollen wie schon bei einem Arbeitskampf Anfang März keine Straßenbahnen und U-Bahnen fahren. Auch in Offenbach, Hanau, Mittelhessen und Kassel könne der Nahverkehr zum Erliegen kommen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Vom eintägigen Warnstreik betroffen seien auch Stadtverwaltungen, Kindergärten, die Main-Schleusen sowie Altenheime.

Das Klinikum Fulda und das Klinikum Kassel wollen am Dienstag Notdienste einrichten. Sie reduzierten die Zahl geplanter Operationen und Untersuchungen.

In Mainz wird am kommenden Dienstag, 27. März, wieder gestreikt. Dann ruft Verdi in Rheinland-Pfalz zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen auf.