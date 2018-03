Warnstreiks sollen Nahverkehr und Rathäuser lahmlegen

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Wiesbaden – Mit einem ganztägigen Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi von diesem Dienstagmorgen an den öffentlichen Nahverkehr in weiten Teilen Hessens lahmlegen. Unter anderem in Frankfurt sollen Straßenbahnen und U-Bahnen den ganzen Tag im Depot bleiben. Die S-Bahn fährt dagegen. Auch in Wiesbaden, Offenbach, Mittelhessen und Kassel könne der Nahverkehr zum Erliegen kommen, kündigte Verdi an.