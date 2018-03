Warnstreik bremst auch in Mainz den Nahverkehr teilweise aus

Der ganztägige Warnstreik in Hessen bringt auch den Nahverkehr in Mainz am Dienstag ins Stocken: Durch die Zusammenarbeit mit der Wiesbadener ESWE und dem Busunternehmen Sippel mit Sitz in Wiesbaden warten heute auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt die Menschen auf den ein oder anderen Bus vergeblich.

Die zweite Warnstreikwelle rollt an: Verdi lässt wieder die Muskeln spielen und plant umfangreiche Aktionen. Den Bürgern stehen unter anderem Behinderungen im Nahverkehr bevor. Foto: DPA

Mainz – Der ganztägige Warnstreik in Hessen bringt auch den Nahverkehr in Mainz am Dienstag ins Stocken: Durch die Zusammenarbeit mit der Wiesbadener ESWE und dem Busunternehmen Sippel mit Sitz in Wiesbaden warten heute auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt die Menschen auf den ein oder anderen Bus vergeblich.

In Wiesbaden hat der nach der erfolglosen Tarifrunde im Öffentlichen Dienst von der Gewerkschaft Verdi für diesen Dienstag ausgerufene Warnstreik den Nahverkehr vorerst völlig zum Erliegen gebracht. Auch mit Auswirkungen auf Mainz. Wie die Stadtwerke Mainz bestätigten, seien fast alle Mainzer Buslinien Fahrzeuge betroffen. "Genaues können wir noch nicht sagen", so Pressesprecher Michael Theurer. "Nicht ganze Linien, aber einzelne Busse fallen aus." Das hänge mit dem Wiesbadener Subunternehmen zusammen, das auf allen Linien Fahrzeuge stelle und heute auch bestreikt werde. "Das macht in etwa 10 Prozent der Fahrten aus."

Wie angekündigt ist zudem für die Buslinien von und nach Wiesbaden an diesem Dienstag an der Mainzer Stadtgrenze Endstation, weil bei der Wiesbadener ESWE kein Bus fährt. Dies hat Auswirkungen auf alle Gemeinschaftslinien von MVG und ESWE. Damit es im Mainzer Stadtgebiet auf diesen Gemeinschaftslinien zu möglichst wenigen Ausfällen kommt sind Busse eingesetzt, die bis zum Bahnhof Wiesbaden Ost fahren, dort können Fahrgäste in die S-Bahnen Richtung Wiesbaden HBF umsteigen. puk