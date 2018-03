Viele trauen sich in Wiesbaden nicht aufs Rad

Thomas Fuchs Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Wiesbaden. Und sauer. Denn es vergehe kaum ein Tag, an dem er sich nicht ärgere, wie wenig der Verkehr an Radler gewöhnt ist.

Alltag: Zugeparkte Radwege in Wiesbaden. Foto: Monika Müller

Wiesbaden – Jeden Tag fährt Thomas Fuchs mit dem Fahrrad zur Arbeit. Außer es gibt Blitzeis.

Dann nimmt der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Wiesbaden lieber den Bus. Doch es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Fuchs nicht darüber ärgert, wie wenig der Wiesbadener Verkehr an Radfahrer gewöhnt ist. "Da ist dort mal der Radweg zugeparkt, da wird man dort mal von Autofahrern geschnitten."

Fuchs bezeichnet sich selbst als routinierten, sicheren Fahrradfahrer. Einen, der die Stadt sehr gut kennt, und der weiß, wo er fahren kann und wo er vorsichtig sein muss. "Doch ich höre von vielen, dass sie sich nicht trauen, selbst aufs Rad zu steigen oder gar ihre Kinder mit dem Drahtesel losfahren zu lassen."

Die Zahlen, die die Polizei vor kurzem präsentierte, machen Fuchs Angst. Denn sie zeigen, dass die Anzahl der Unfälle mit Radfahrern in Wiesbaden von 2010 auf 2011 um etwa ein Drittel angestiegen ist. Im vergangenen Jahr verunglückten 230 Radfahrer im Straßenverkehr, viele von ihnen schwer.

Seit Montag läuft eine Kampagne der Polizei, die der Aufklärung dienen und Verkehrsverstöße von Autofahrern und Radfahrern ahnden soll. Denn an vielen Unfällen, so hat die Polizei festgestellt, sind die Radler nicht ganz unschuldig. So zum Beispiel auch an dem vor zwei Wochen in der Biebricher Allee. Ein geparkter Lastwagen hatte Rad- und Autofahrer die Sicht genommen. Der Radler war hinter dem Lastwagen ohne zu stoppen auf die Straße gefahren und von dem Auto erfasst worden.

Für Fuchs ist dieser Unfall ein Zeichen der "desolaten Radverkehrsinfrastruktur" in der Landeshauptstadt. "Sie zwingt viele dazu, sich an Hindernissen vorbeizumogeln. Einige fahren auf dem Bürgersteig, andere entgegengesetzt der Fahrtrichtung, weil nur ein Radweg vorhanden ist, und man sich dort sicher wähnt.

Natürlich ist das ordnungswidrig, aber ein solches Verhalten wird durch fehlende Radwege bedingt." Der Vorsitzende des ADFC fordert eine "Aufholjagd". Fast alle hessischen Großstädte hätten einen Radverkehrsplan – außer Wiesbaden. "Unter der Jamaika-Koalition gab es gute Ansätze, die nicht weiter verfolgt wurden. Jetzt ist die große Koalition dran."

Die hat während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung beschlossen, ein Radforum einzurichten, um mit der Öffentlichkeit einen Radverkehrsplan zu entwickeln. Ein Antrag der Grünen zum selben Thema war abgelehnt worden.

Die Grünen hatten den Magistrat aufgefordert, ein Radverkehrskonzept von einem Planungsbüro für rund 50 000 Euro erstellen zu lassen. Ein Radforum geht den Grünen nicht weit genug. "Wir befürchten, dass dann nur diskutiert wird und man stehen bleiben wird", sagt Claus-Peter Große, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen.

Die Partei lädt heute zu einer Radtour durch nach Sonnenberg ein, um mit den Bürgern ins Gespräch zum Thema Radwege zu kommen. Los geht es um 18 Uhr an der Konzertmuschel im Kurpark. Am Samstag, 26. Mai, bauen sie eine Fahrradwaschanlage vor dem Bahnhof auf. Ute Fiedler