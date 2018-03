VGH entscheidet über Klage zu Stopp von Atomkraftwerk Biblis

Das stillgelegte Atomkraftwerk Biblis beschäftigt heute den Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Betreiber RWE will klären lassen, ob es rechtmäßig war, dass das Land Hessen das Werk vorübergehend stillgelegt hat.

Blick auf das Atomkraftwerk Biblis in Hessen. Foto: DPA

Kassel – Das stillgelegte Atomkraftwerk Biblis beschäftigt heute (Mittwoch/10.30) den Verwaltungsgerichtshof in Kassel.

Der Atomkraftwerksbetreiber RWE will klären lassen, ob es rechtmäßig war, dass das Land Hessen das Werk Biblis nach der Atom-Katastrophe in Japan vorübergehend stillgelegt hat. Bei der Verhandlung geht es allerdings ausschließlich um die Zulässigkeit der Klage (Az.: 824/11.T und 6 C 825/11.T). Es wird nicht entschieden, ob die Anordnung des Ministeriums gerechtfertigt war.

Das Umwelt- und Energieministerium in Wiesbaden hatte im März 2011 nach dem Unglück von Fukushima angeordnet, den Betrieb in den Blöcken Biblis A und B für drei Monate einzustellen. Als Grund waren Sicherheitsüberprüfungen angeführt worden. Die beiden 1974 und 1976 gebauten Atomreaktoren sind nach dem Beschluss zum Atomausstieg mittlerweile endgültig vom Netz gegangen.

Obwohl RWE auch einen Abriss beantragt hat, kann es noch Jahre dauern, bis das Werk tatsächlich weg ist. Die Abriss-Genehmigungen – für jeden Block muss ein separater Antrag her – dürften nach RWE-Angaben frühestens 2015 vorliegen, eher später. Dann könnte der Rückbau noch einmal voraussichtlich 10 bis 15 Jahre dauern. Wohin mit dem Abfall? Sollte Schacht Konrad in Salzgitter nicht wie erwartet 2019 zur Verfügung stehen, müsste auch der schwach- und mittelradioaktive Abfall neben den Behältern mit hochstrahlendem Material noch so lange in Biblis bleiben, bis es eine andere Lösung gibt

Immer wieder gab es schwere Pannen – eine Chronologie: