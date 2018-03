Verwirrung um "Opfer" der Türsteher

Auf den ersten Blick scheinen die zwei Türsteher, die seit Donnerstag auf der Anklagebank sitzen, dem Klischee des brutalen Schlägers zu entsprechen. Doch als Zeugen und mutmaßliche Opfer befragt werden sollen, gibt es für Richter Martin Pirron eine Überraschung.

Foto: dpa (Symbolbild)

Mainz – Türsteher haben nicht gerade den Ruf, die zartfühlendsten Zeitgenossen zu sein.

Eher denkt man bei den Männern an der Tür – Frauen sind selten – an brutale Schläger, die rücksichtslos vor Diskotheken für Ruhe und Ordnung sorgen. Genau so klingt es auch, wenn man die Anklage eines Verfahrens am Mainzer Amtsgericht gegen zwei Türsteher des Kumi-Klubs im Alter von 44 und 49 Jahren hört.

Sie sollen zwei Jugendliche am 30. Oktober vergangenen Jahres im Kumi-Klub brutal misshandelt haben. Einer der Jungen sei sogar "lebensgefährdend" gewürgt worden, vermerkt die Anklageschrift. Der andere Angeklagte soll einen zweiten Discobesucher mit einem Fausthieb ins Gesicht niedergeschlagen haben.

Auf den ersten Blick scheinen die zwei Türsteher, die seit Donnerstag auf der Anklagebank sitzen, dem Klischee des brutalen Schlägers zu entsprechen. Beide sind stämmig und muskelbepackt. Der Ältere sagt, dass er seit 20 Jahren Kraftsport betreibt. Bei dem anderen dürfte es ähnlich sein. Auf einen Streit mit den Angeklagten möchte man es nicht unbedingt ankommen lassen.

Doch als dann Zeugen und mutmaßliche Opfer befragt werden sollen, gibt es für Richter Martin Pirron eine Überraschung: Ausgerechnet die Jugendlichen, die geschlagen und gewürgt worden sein sollen, erscheinen nicht vor Gericht. Vielleicht weil sie bisher unangenehme Erfahrungen mit der Justiz gemacht haben? Jedenfalls berichtet ein Polizist, dass einer von ihnen aufgrund vielfältiger Einträge von der hessischen Polizei als auffällig eingestuft und besonders erfasst ist.

Lediglich zwei von sieben geladenen Jugendlichen traten gestern in den Zeugenstand, und deren Aussagen ließen Fragen offen. Ein 18-jähriger Wiesbadener etwa behauptete erst, dass er gesehen habe, wie ein Wachmann seinem Freund, der versehentlich ins Damen-WC gegangen sei, ein "Ding" – also einen Schlag – versetzt habe. Doch auf Nachfragen gab er zu, dass die Sicherheitskraft den Jungen möglicherweise nur gepackt habe. Der andere Zeuge berichtete, dass einem Opfer eine Tür ins Gesicht geschlagen worden sei.

Noch verwirrender wurde der Fall, als die Türsteher sagten, dass beide Zeugen das Damen-WC von ihrem Standpunkt aus gar nicht sehen konnten. "Wenn Sie sagen, er hat die Tür gegen die Nase bekommen, dann müssen Sie die Tür auch sehen können", hakte Pirron bei einem Zeugen nach. Der gab schließlich an, dass er es so genau nicht mehr wisse.

Die beiden Angeklagten erzählten – nicht überraschend – eine ganz andere Geschichte. Demnach wurde einer der beiden Jugendlichen, die auf dem Damen-WC erwischt wurden, bereits vorher verwarnt, weil er eine Frau auf der Tanzfläche unsittlich angefasst habe. Zu den Toiletten seien sie von einer Frau gerufen worden, die sich über männliche Eindringlinge beschwert habe. Als die Jugendlichen dann ihre Rechnung nicht bezahlen wollten, habe er die Polizei gerufen, erzählte der ältere Türsteher. Geschlagen oder gewürgt worden sei keiner.

Wem kann das Gericht glauben? Zumindest in einer Hinsicht wurde der 18-jährige Zeuge einer falschen Aussage überführt. Er habe nur ein oder zwei Bier getrunken, gab er an. Die Polizei machte allerdings an jenem Abend eine Alkoholkontrolle. Ergebnis: 1,25 Promille. Mit dem Ergebnis konfrontiert meinte der Zeuge, dass es dann wohl ein Bier mehr gewesen sei. Klarheit erhofft sich die Staatsanwaltschaft nun von weiteren Zeugen, die am 16. August gehört werden sollen. Heiko Beckert