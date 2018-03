Verfahren gegen angeblich prügelnde Türsteher eingestellt

Glaubt man den mutmaßlichen Opfern, dann haben zwei vorbestrafte Türsteher des Kumi-Klubs im Oktober 2011 Gäste brutal misshandelt. Die Aussagen der Zeugen jedoch bringen alles andere als Klarheit.

Mainz – Glaubt man den mutmaßlichen Opfern, dann haben zwei vorbestrafte Türsteher des Kumi-Klubs im Oktober 2011 Gäste brutal misshandelt.

Zwei jugendliche Gäste seien gewürgt, niedergeschlagen und an die Wand geschleudert worden. So steht es zumindest in der Anklage und so beteuern es auch vor dem Mainzer Amtsgericht mehrere Zeugen.

Doch stimmt die Geschichte überhaupt? Eigentlich ist es schon schwer, von einer Geschichte zu reden, da die Aussagen der Zeugen sich in zahlreichen Details widersprechen. Ein einheitliches Bild entstand da eher nicht. Sicher scheint, dass ein junger Mann in die Damentoilette eingedrungen ist, möglicherweise auch ein zweiter. Weil sie von einer Frau informiert wurden, hätten sie die beiden dort herausgeholt und die gesamte Gruppe von etwa sieben Gästen, die vorher schon negativ aufgefallen sei, zu gehen aufgefordert, so die Türsteher.

Weitere Zeugen, die für den zweiten Verhandlungstag geladen wurden, konnten nun auch keine größere Klarheit bringen. Deshalb und weil es kaum einen Schaden gab, beschloss das Amtsgericht, das Verfahren einzustellen. Zwar müsse an der Kasse des Klubs "etwas passiert sein", sagte der Richter mit Blick auf die Angeklagten. Doch die mutmaßlichen Opfer hätten wohl auch eine Mitschuld an dem Geschehen gehabt. be