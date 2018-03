Vater prügelt "besessene" Tochter

Er hört Stimmen und glaubt, seine Tochter sei vom Teufel besessen. Deswegen prügelt er sie. Was mit dem 48-Jährigen geschehen soll, versucht das Mainzer Landgericht gerade zu klären.

Mainz – Als die Polizisten zu einer Wohnung in Gonsenheim gerufen wurden, fanden sie im Toilettenraum eine zusammengekauerte junge Frau.

Sie habe geweint und "am ganzen Körper gezittert", erinnert sich noch heute ein 50-jähriger Polizeioberkommissar an den Einsatz. Weil sie vom "Teufel besessen" sei, hat der Vater die noch schlafende Tochter am frühen Morgen aus dem Bett gezerrt und geschlagen. Sie konnte zur Toilette fliehen, während die Mutter die Beamten alarmierte. Das ist einer von zwei Vorfällen, die einem 48-jährigen Mainzer vorgeworfen werden.

Der zweite Vorfall spielte sich wenige Monate vorher ebenfalls in den vier Wänden der Familie ab. Damals im Mai vergangenen Jahres schlug der Familienvater die Tochter mit der Faust ins Gesicht und die Ehefrau in den Magen. Danach packte er ein Küchenmesser und drohte, die beiden zu töten.

Solche "aggressiven Impulsdurchbrüche" – so nennt es sein behandelnder Arzt – kommen bei dem 48-Jährigen anscheinend immer dann vor, wenn er Alkohol trinkt. Als er seine Tochter im Schlaf überfiel, hatte die Polizei einen Alkoholspiegel von 1,36 Promille gemessen. Das und seine seelische "Grunderkrankung" reichen wohl aus, um den Mann zu einer Gefahr für seine Mitmenschen werden zu lassen.

"Er hat eine Schizophrenie", berichtete ein Arzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der "Unteren Zahlbacher Straße". Seit 1997 ist der 48-Jährige dort in Behandlung. Doch an einer Krankheitseinsicht fehle es ihm noch immer. Seine Medikamente nehme er beispielsweise nur unregelmäßig.

Die 1. Strafkammer des Mainzer Landgerichts muss nun prüfen, was mit dem Mann, der auch Stimmen hört, die ihm Befehle erteilen, zu geschehen hat. "Wie helfen wir ihm? Wie helfen wir seinem Umfeld und der Allgemeinheit?" Das sind laut dem Vorsitzenden Richter Hans E. Lorenz die Fragen, die das Gericht klären muss.

Das soll möglichst am Donnerstag gelingen. Zu diesem Termin komme er "gern", betonte der Beschuldigte, der zur Verhandlung am Dienstag noch von der Polizei abgeholt werden musste. Heiko Beckert