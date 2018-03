Unfall auf A60 mit zwei Toten – Polizei wartet auf Gutachten

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A60 zwischen Ingelheim und Mainz ums Leben gekommen – ein Gutachten soll nun die genaue Ursache klären. Ein schwer verletzter 42-Jähriger ist außer Lebensgefahr.

Ein zerstörter Pkw auf der A60 bei Heidesheim. Foto: DPA

Ein Lastwagenfahrer war am Donnerstag bei Heidesheim (Kreis Mainz-Bingen) in zwei Autos gekracht, die wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen gehalten hatten. Einen Standstreifen gibt es laut Polizei an dieser Stelle nicht.

Der 72 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos und seine 58-jährige Beifahrerin wurden getötet. Der 42-Jährige in dem vorderen Wagen wurde schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Lastwagenfahrer sei leicht verletzt und stehe unter erheblichem Schock. Nach Angaben der Ermittler war der erste der beiden Wagen wegen einer Panne liegengeblieben. Der Fahrer des zweiten Autos habe vermutlich nur gehalten, um das Pannenfahrzeug abzusichern. Der Lastwagen schob die beiden Fahrzeuge ineinander. Die Autobahn war Richtung Mainz mehrere Stunden voll gesperrt.